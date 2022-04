In tiền giả số lượng lớn ở Bình Dương rồi mang về Bến Tre tiêu thụ

3 nghi phạm in tiền giả số lượng lớn rồi mang về Bến Tre tiêu thụ vừa bị Công an H.Bàu Bàng (Bình Dương) phối hợp bắt giữ.





Các nghi phạm đã thuê nhà ở TT.Lai Uyên (H.Bàu Bàng) rồi tổ chức in tiền giả, gồm: Trần Văn Hên (51 tuổi, ngụ An Giang), Lý Thị Na Ry (38 tuổi, ngụ Bạc Liêu) và Trần Ngọc Hoàng (34 tuổi, ngụ Quảng Nam).





Công an thu giữ tang vật vụ in tiền giả. Ảnh: C.T.V.



Trước đó, Công an tỉnh Bến Tre bắt giữ một số người lưu hành tiền giả trên địa bàn. Qua điều tra, công an đã xác định được địa điểm các nghi phạm đã in tiền giả tại Bình Dương.



Khám xét nơi các nghi phạm thuê ở, công an thu giữ nhiều phôi để in tiền, máy móc, thiết bị… cùng số lượng lớn tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng.



Trước đó, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương cũng đã bắt giữ nhóm in tiền giả tại TP.HCM rồi mang lên Bình Dương bán cho những người chơi cờ bạc.

Theo ĐỖ TRƯỜNG (TNO)