Bình Dương thông tin vụ bắt đối tượng sản xuất và bán tiền giả liên tỉnh

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ một đối tượng để điều tra làm rõ hành vi sản xuất, bán tiền giả liên tỉnh.



Rao bán tiền giả trên Facebook

Phá đường dây sản xuất, mua bán tiền giả

Nhiều bản in tiền giả chưa cắt tại nhà đối tượng ở.



Ngày 20.11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã thông tin về vụ bắt giữ một đối tượng để điều tra làm rõ hành vi sản xuất, bán tiền giả.



Đối tượng đang bị công an bắt giữ là Võ Văn Tình (sinh năm 1995, quê Phú Yên, đang trú tại TPHCM). Để bắt giữ được đối tượng, công an phải theo dõi suốt 1 tuần qua nhiều địa phương.



Theo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương, thời gian gần đây, xuất hiện đối tượng chuyên bán tiền giả (loại có mệnh giá 500.000 đồng) tại thành phố Thuận An, Dĩ An tỉnh Bình Dương. Đối tượng này bán 5 triệu tiền giả thu về 1 triệu tiền thật. Người mua là đối tượng đánh bạc, đá gà, nghiện ma túy.



Công an đã thu được một lượng tiền giả có đặc điểm giống hệt tiền thật, tuy nhiên các tờ tiền này có cùng 1 số seri. Nếu nhìn thoáng qua hoặc trong điều kiện thiếu ánh sáng, khó có thể nhận biết được.



Sau 1 tuần điều tra, đã xác định được đối tượng, nơi sản xuất, tàng trữ tiền giả tại đường Nguyễn Hữu Tiến, phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TPHCM.



Ngày 10.11.2021, công an nắm được thông tin đối tượng sẽ xuống giao dịch bán tiền giả ở Thuận An và Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Khi Võ Văn Tình di chuyển đến khu công nghiệp Sóng Thần, Dĩ An thì bị các lực lượng của công an tỉnh Bình Dương mật phục bắt giữ.



Tiền giả cất trong xe của đối tượng.



Tại thời điểm kiểm tra, công an phát hiện đối tượng đang cất giữ 117,5 triệu đồng tiền giả trong xe máy, số tiền này có cùng 1 số seri.



Quá trình đấu tranh khai thác, Võ Văn Tình thừa nhận đây đều là tiền giả, được đối tượng mua máy in về làm giả tại nhà ở TPHCM và đang trên đường đi giao cho khách ở Bình Dương, Đồng Nai.



Công an sau đó đã khám xét nhà của đối tượng, tiếp tục thu giữ nhiều tang vật để sản xuất tiền giả như máy tính, máy ép nhiệt, máy in, mực in, giấy in tiền. Ngoài ra, công an còn thu giữ nhiều bản in tiền chưa cắt.



Công an kiểm điếm số tiền giả bắt giữ được.

https://laodong.vn/phap-luat/binh-duong-thong-tin-vu-bat-doi-tuong-san-xuat-va-ban-tien-gia-lien-tinh-975941.ldo

Theo ĐÌNH TRỌNG (LĐO)