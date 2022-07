Thuê người dàn cảnh bắt cóc cháu để đòi mẹ ruột 'chuộc' 200 triệu

Ngày 9/7, Công an TPHCM cho biết vừa khám phá nhanh vụ án dàn cảnh bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại TP Thủ Đức.





Trước đó, vào lúc 21h15 ngày 8/7, Công an TP Thủ Đức (TPHCM) nhận được tin báo của bà T.L (sinh năm 1969, ngụ phường Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ Đức) về việc bà nhận được tin nhắn từ một số điện thoại lạ cho biết đang giữ cháu nội của bà và yêu cầu bà đưa 200 triệu đồng, nếu không sẽ “không được gặp lại cháu nội”.





Đối tượng Vũ Quốc Sơn. Ảnh: Công an TPHCM



Bà L. cho biết khoảng 19h cùng ngày, con gái ruột của bà L. là Trần Ngọc Kim Trang chở cháu nội của bà là cháu L.X.B.N. (6 tuổi) đi chơi, đến 21h, khi chưa thấy con gái và cháu nội về, bà liên lạc nhưng điện thoại của Trang tắt máy; sau đó bà nhận được tin nhắn như trên.



Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu của hành vi “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”, nạn nhân là trẻ em, nên Ban Giám đốc Công an TPHCM đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an TP Thủ Đức khẩn trương truy xét, giải cứu (nếu có).



Qua triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy xét, truy tìm đối tượng gây án, đến 12h ngày 9/7, Phòng Cảnh sát hình sự cùng Công an TP Thủ Đức phối hợp các đơn vị có liên quan đưa đối tượng nghi vấn là Vũ Quốc Sơn (sinh năm 2000; ngụ phường Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ Đức) về làm việc.



Tại Cơ quan Công an, Vũ Quốc Sơn bước đầu khai nhận, Trần Ngọc Kim Trang chính là người đã thuê Sơn dàn cảnh vụ bắt cóc để chiếm đoạt tài sản của mẹ ruột là bà L.



Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.



Theo HỮU HUY (TPO)