Lừa bán phụ nữ, trẻ em gái sang Trung Quốc để ép mang thai hộ

Cao Xuân Chương dùng chiêu tuyển dụng người làm việc tại Trung Quốc để lừa bán 2 nạn nhân nữ sang bên kia biên giới cho nhóm người chuyên tổ chức mang thai hộ.





Cao Xuân Chương (SN 1990, ở Gia Viễn, Ninh Bình) bị TAND TP.Hà Nội đưa ra xét xử sáng 20/7 về các tội "Mua bán người dưới 16 tuổi", "Mua bán người" và "Mua bán, chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người".



Theo cáo trạng, năm 2018, Chương do cần tiền nên gặp một người tên Vinh (chưa xác định được lai lịch) đặt vấn đề bán thận của mình. Bị cáo này được Vinh giúp "tìm khách", bán một quả thận với giá 230 triệu đồng.



Vinh sau đó giúp Chương gia nhập đường dây chuyên lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc cho các nhóm tổ chức mang thai hộ do Nguyễn Thị Kiều Oanh (SN 1986, ở Long Xuyên, An Giang) tổ chức. Oanh nói sẽ trả cho Chương 15 triệu đồng với mỗi phụ nữ được "giới thiệu" sang bên kia biên giới.





Cao Xuân Chương thừa nhận bán một phụ nữ, một trẻ em gái sang Trung Quốc. Ảnh: TT.



Năm 2019, cháu T (14 tuổi, ở TP.HCM) có nhu cầu tìm việc làm nên vào mạng xã hội, nói chuyện với Chương. Bị cáo lừa thiếu nữ sang Trung Quốc làm may với mức lương 7 triệu đồng/tháng.



Cháu T do vậy bắt xe ra Hà Nội, bị Chương đưa vào nhà nghỉ, ép cởi quần áo chụp ảnh. Những tấm hình này Chương gửi cho Oanh để xác nhận nạn nhân có đủ điều kiện mang thai hộ hay không.



Thấy đáp ứng yêu cầu, Oanh hướng dẫn cháu bé lên Lạng Sơn rồi sang Trung Quốc và trả Chương 18 triệu đồng tiền công. Nạn nhân sau đó bị đánh, ép cấy phôi thai nhưng đến tháng thứ 5 bị xảy.



Khi T xin được về nước, Oanh yêu cầu gia đình thiếu nữ phải chuyển cho mình 75 triệu đồng qua 4 tài khoản ngân hàng đứng tên người ở nhiều địa phương khác nhau. Ông nội của T đã chuyển cho Oanh 36 triệu đồng nhưng không thấy cháu mình được thả về.



Tháng 5/2020, sau 7 tháng bị giữ tại Trung Quốc, cháu T được lực lượng chức năng nước sở tại phát hiện, bàn giao về Việt Nam.



Nạn nhân trình bày, khi ở nhà nghỉ tại Hà Nội trước khi sang Trung Quốc, cháu bị Chương ép quan hệ tình dục. Tuy nhiên, bị cáo phủ nhận hành vi này và cảnh sát không tìm được chứng cứ nên không thể xử lý.



Nạn nhân thứ 2 của Chương là một phụ nữ sinh năm 1990, ở Thái Nguyên. Tháng 12/2019, chị bị Chương lừa sang Trung Quốc làm phiên dịch với mức lương 15 triệu đồng/tháng nhưng khi tới nơi lại bị ép mang thai hộ.



Người này cũng bị giữ 7 tháng ở Trung Quốc, đến khi lợi dụng sơ hở kêu cứu và được người dân, cảnh sát địa phương phát hiện, trả về nước.



Cũng theo cáo trạng, Chương còn tham gia môi giới mua bán thận vào năm 2020. Anh ta biết một người đàn ông quê Ninh Bình cần ghép thận nên báo giá 580 triệu đồng/quả.



Chương sau đó gặp một phụ nữ ở Hòa Bình, có gia cảnh khó khăn nên muốn bán thận. Khi ca ghép thận giữa 2 người thành công, bên bán được 350 triệu còn Chương hưởng lợi bất chính 230 triệu đồng.



Tại tòa hôm nay (20/7), Chương thừa nhận các hành vi phạm tội nhưng khai trong việc bán cháu T sang Trung Quốc nói trên, còn có sự tham gia của đối tượng khác. HĐXX do vậy trả hồ sơ, yêu cầu phía điều tra làm rõ những người liên quan, gồm Nguyễn Thị Kiều Oanh (hiện vắng mặt ở nơi cư trú).

Theo Gia Bình (Dân Việt)