Hy Hữu: Người đàn bà ở Quảng Ngãi hoãn ở tù đến tận 14 năm vì... 4 lần mang thai

Bị tòa tuyên phạt 5 năm tù về tội "chứa mại dâm" nhưng Phạm Thị Trang đã có 4 lần mang thai và sinh con nên được tạm hoãn thi hành án phạt.





Ngày 23-6, Công an huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi), cho biết qua công tác nắm tình hình và động viên, giải thích, gia đình đã đưa Phạm Thị Trang (44 tuổi, ngụ tại thôn Phước Thiện, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn) đến Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện Bình Sơn trình diện để thi hành án phạt tù.



Theo Công an huyện Bình Sơn, tháng 9-2006, Phạm Thị Trang mở quán cà phê kết hợp karaoke Rừng Dương. Đến ngày 30-12-2007, Phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Ngãi bắt quả tang 2 cặp nam nữ đang có hành vi mua bán dâm tại quán Rừng Dương và bắt giữ Phạm Thị Trang (chủ quán) về hành vi "chứa mại dâm". Ngày 25-8-2008 Phạm Thị Trang bị TAND tỉnh Quảng Ngãi xử phạt 5 năm tù về tội "Chứa mại dâm".





Phạm Thị Trang tại cơ quan Công an huyện Bình Sơn. Ảnh: Công an cung cấp



Đến ngày 1-10-2008, TAND huyện Bình Sơn quyết định thi hành án phạt tù đối với Phạm Thị Trang, nhưng vì lí do Trang đang mang thai nên được tạm hoãn thi hành án. Từ năm 2008 đến nay, sau 14 năm với 4 lần mang thai và sinh con, Trang được 8 lần tạm hoãn thi hành án phạt tù.



Theo Công an huyện Bình Sơn, việc đối tượng đến trình diện để thi hành án phạt tù không những góp phần giải quyết triệt để vụ án hình sự đã kéo dài 14 năm khi người phạm tội chưa thi hành bản án, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, còn giúp người chấp hành án có cơ hội được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước.



Theo T.Trực (NLĐO)