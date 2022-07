Krông Pa: Vi phạm quản lý bảo vệ rừng còn chiếm tỷ lệ cao

(GLO)- Sáng 29-7, đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh Gia Lai đã có buổi làm việc với Công an huyện Krông Pa về công tác đấu tranh phòng-chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn.





Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: R'Ô HOK

Theo báo cáo của lãnh đạo Công an huyện Krông Pa, trong giai đoạn 2020-2021, tình hình tội phạm trật tự an toàn xã hội được kiềm chế, kéo giảm (giảm 10% so với giai đoạn liền kề năm 2018-2019). Trong đó, tội phạm về trật tự xã hội đã phát hiện, tiếp nhận 72 vụ (giảm 8 vụ so với giai đoạn liền kề), làm chết 2 người, bị thương 22 người, thiệt hại tài sản khoảng 1,35 tỷ đồng; tai nạn giao thông giảm cả 3 chỉ số (giảm 14,3% số vụ, 4,17% số người chết và 26,3% số người bị thương), qua công tác tuần tra, kiểm soát, đơn vị đã lập biên bản 11.701 trường hợp vi phạm, tạm giữ 2.973 xe mô tô, 50 máy kéo, 8 xe ô tô…; ra quyết định xử phạt 10.050 trường hợp, tước giấy phép lái xe mô tô 226 trường hợp, nộp ngân sách nhà nước hơn 6,2 tỷ đồng.

Tuy nhiên, tình hình vi phạm pháp luật về kinh tế-môi trường, quản lý, bảo vệ rừng và lâm sản, trộm cắp tài sản còn chiếm tỷ lệ cao. Riêng các vụ vi phạm về rừng và lâm sản toàn huyện đã xảy ra 48 vụ, chiếm 82,76% tổng số vụ; xử phạt vi phạm hành chính 60 vụ, 119 trường hợp với số tiền hơn 210 triệu đồng. Cũng trong giai đoạn này, Công an huyện đã tiếp nhận, thụ lý giải quyết 120 tin (kỳ trước chuyển qua 8 tin, tiếp nhận mới 110 tin, phục hồi giải quyết 2 tin), chuyển cơ quan khác giải quyết 2 tin. Trong đó, đã giải quyết 114 tin, đạt 95%.



Kết luận tại buổi làm việc, Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Đinh Ly An ghi nhận những kết quả mà Công an huyện Krông Pa đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị thời gian tới, Công an huyện tiếp tục triển khai nhân rộng các mô hình hiệu quả về phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" tại địa phương. Ban Pháp chế HĐND huyện cần tăng cường công tác giám sát thực tế tại địa phương. Phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo phòng-chống tội phạm; tăng cường phối hợp với các ban, ngành, địa phương lân cận thực hiện công tác, ban hành các quy chế liên quan đến phòng-chống tội phạm và vi phạm pháp luật, cũng như dự báo, nhận định tình hình tội phạm trên địa bàn huyện, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.



R'Ô HOK