Chư Prông: Bắt nhóm đối tượng trộm cắp tài sản

(GLO)- Ngày 9-7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) cho biết, đang tạm giữ hình sự 4 đối tượng gồm: Dương Cao Thắng (SN 2004, trú tại thôn Pắc Pó, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông), Hoàng Văn Thiện (SN 2006, trú tại thôn Phố Hiến, xã Ia Lâu), Trương Văn Tiến (SN 2001) và Trương Chung Thành (SN 2004, cùng trú tại thôn Cao Lạng, xã Ia Lâu) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

4 đối tượng trộm cắp tài sản bị bắt giữ tại cơ quan Công an. Ảnh Công an huyện Chư Prông cung cấp

Theo đó, vào ngày 6-7-2022, nhận được tin báo của ông K.T. (SN 1983, trú tại làng Nú, xã Ia Kly, huyện Chư Prông) về việc bị kẻ gian đột nhập lấy trộm 1 chiếc xe máy hiệu Yamaha Exciter và 2 chiếc điện thoại hiệu OPPO.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an huyện Chư Prông đã tiến hành xác minh và rà soát các đối tượng nghi vấn trên địa bàn. Đến ngày 7-7-2022 khi các đối tượng đang điều khiển chiếc xe máy vừa trộm cắp được và 1 chiếc xe máy nhãn hiệu Suzuki Raider đến quán internet trên địa bàn TP. Pleiku để chơi game thì bị lực lượng Công an huyện Chư Prông và Công an TP. Pleiku phối hợp bắt giữ.



Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận trước đó do mê chơi game online nên đã rủ nhau đến nhà dân nhằm tìm sơ hở rồi thực hiện hành vi trộm cắp tài sản bán lấy tiền chơi game.

Cũng qua đấu tranh, các đối tượng còn khai nhận trước đó, đã trộm cắp thêm 1 chiếc xe máy hiệu Suzuki Raider và 4 chiếc điện thoại của người dân trên địa bàn xã Ia Kriêng (huyện Đức Cơ).

R’Ô HOK