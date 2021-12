Liều lĩnh khống chế cháu bé 7 tuổi định cướp tiệm vàng ở Bình Thạnh

Đối tượng xông vào một tiệm vàng ở quận Bình Thạnh rồi kề dao vào cổ cháu bé với ý định cướp tài sản nhưng bị chủ tiệm vàng tước đoạt hung khí và cùng người dân bắt giữ.





Ngày 7-12, Công an quận Bình Thạnh (TP HCM) đang tạm giữ hình sự Đỗ Phước Sang (SN 1988, ngụ TP Thủ Đức) để điều tra về hành vi "Cướp tài sản".



Theo điều tra, khoảng 20 giờ 30 ngày 4-12, Sang điều khiển xe máy tới gửi ở chung cư SaigonRes ở đường Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình Thạnh. Sau đó, Sang đi bộ đến tiệm vàng Kim Phát Nam trên đường Nguyễn Xí, phường 13, quận Bình Thạnh với ý định cướp tài sản.





Đỗ Phước Sang tại cơ quan công an



Lúc này, Sang thấy cháu N.Đ.K. (SN 2014), con trai anh N.V.N. (SN 1988, chủ tiệm vàng) đang đứng 1 mình nên tiếp cận dùng dao kề vào cổ để uy hiếp anh N. Anh N. phát hiện sự việc liền xông vào tước đoạt con dao trong tay Sang để giải cứu cháu K. Vụ việc khiến cháu K. bị thương tích ở cổ.



Tiệm vàng nơi xảy ra vụ việc



Bị anh N. chống trả và tước đoạt được con dao nên Sang bỏ chạy. Anh N. hô hoàn cùng người dân đuổi theo đến nhà số 270 đường Nguyễn Xí thì bắt được Sang giao cho công an. Riêng Sang trong quá trình giằng co với anh N. bị thương tích ở tay nên được công an chở đến bệnh viện băng bỏ vết thương. Qua test nhanh, Sang dương tính với chất ma tuý.



Sau khi điều trị xong, công an đã đưa Sang về trụ sở để lấy lời khai. Bước đầu, Sang khai nhận do không có tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định đi cướp tiệm vàng.

Theo SỸ HƯNG (NLĐO)