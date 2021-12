Bắt tạm giam cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Chư Pưh

(GLO)- Ngày 8-12, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết đã bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Vũ Ngọc Tuấn-cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) huyện Chư Pưh để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.



Đối tượng Lê Văn Nam (bên trái) và Nguyễn Thị Lệ Hoa đã làm khống hồ sơ cấp giấy CNQSDĐ để mang đi thế chấp. Ảnh Công an tỉnh cung cấp

Theo thông tin ban đầu, vào năm 2016, đối tượng Lê Văn Nam (SN 1984) và vợ là Nguyễn Thị Lệ Hoa (SN 1987, cùng trú tại xã Ia Le, huyện Chư Pưh) đã làm khống hồ sơ rồi đến Phòng TN-MT huyện Chư Pưh làm thủ tục xin cấp 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ). Trong quá trình tiếp nhận hồ sơ, ông Vũ Ngọc Tuấn không kiểm tra, thẩm định thực tế diện tích đất của vợ chồng Nam mà trình lãnh đạo huyện ký duyệt. Trong số 2 giấy CNQSDĐ có 1 giấy thuộc thẩm quyền của UBND huyện Chư Pưh cấp với diện tích 32.673 m2 và 1 giấy thuộc thẩm quyền của Sở TN-MT cấp có diện tích 551,9 m2.

Sau khi có giấy CNQSDĐ, vợ chồng Nam đã đem đến Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á-Chi nhánh Gia Lai thế chấp vay 2 tỷ đồng rồi bỏ đi khỏi địa phương. Năm 2018, khi đến thời hạn trả nợ nhưng 2 đối tượng vẫn không thực hiện nghĩa vụ nên phía ngân hàng tiến hành khởi kiện thì mới biết 2 giấy CNQSDĐ làm khống và diện tích đất này thuộc sở hữu của người khác. Sau đó, phía ngân hàng đã trình báo với cơ quan Công an.



Đến tháng 6-2021, Cơ quan Cảnh sát Điều tra (Công an tỉnh) đã bắt giữ vợ chồng Nam khi đang trốn tại huyện Cờ Đỏ (TP. Cần Thơ). Tại Cơ quan Điều tra, 2 đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Cũng liên quan đến vụ án này, tháng 6-2021, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh) đã khởi tố bà Nguyễn Thị Thanh Nga-Phó Giám đốc; ông Trần Ngọc Trung, bà Nguyễn Thị Ngọc Bích-chuyên viên Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Chư Pưh và ông Cao Phong Bình-nguyên cán bộ địa chính xã Ia Le (huyện Chư Pưh) về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.



LÊ ANH