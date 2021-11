Gia Lai: Bắt nhóm đối tượng tụ tập, sử dụng ma túy trong homestay

(GLO)- Chiều 3-11, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Gia Lai đã bàn giao đối tượng Bùi Quang Tuyến (SN 1989, trú TP. Kon Tum) cùng tang vật cho Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an TP. Pleiku để tiếp tục điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.





Đối tượng Bùi Quang Tuyến tại cơ quan Công an. Ảnh: Lê Ánh

Khoảng 7 giờ 30 phút cùng ngày, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Công an TP. Pleiku tiến hành kiểm tra Homestay Trắng House (số 10, đường Lương Đình Của, phường Hội Phú, TP. Pleiku) do anh Đỗ Hoàng Hữu Thịnh làm chủ. Tại hiện trường, lực lượng Công an phát hiện, bắt quả tang đối tượng Tuyến đang tàng trữ 12 viên nén màu xanh và 1 bì chứa chất rắn màu trắng (Tuyến khai là ma túy dạng thuốc lắc và ma túy khay).



Tang vật vụ án. Ảnh: Lê Ánh



Tiến hành kiểm tra 3 phòng nghỉ, cơ quan Công an phát hiện 9 nam, 6 nữ có biểu hiện nghi vấn tụ tập, sử dụng trái phép chất ma túy. Qua test nhanh phát hiện 11 đối tượng dương tính với chất ma túy.



Vụ việc đang được lực lượng Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nhóm đối tượng tụ tập, sử dụng ma túy trong Homestay. Clip: Lê Ánh



LÊ ÁNH