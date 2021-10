Kbang: Khởi tố 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy

(GLO)- Ngày 22-10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Huỳnh Văn Hoàng (SN 1996) và Đinh Văn Trương (SN 1999, cùng trú tại xã Xuân An, thị xã An Khê) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.



Đối tượng Huỳnh Văn Hoàng (bìa trái) và Đinh Văn Trương bị tạm giam tại Công an huyện Kbang về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Ảnh: Lê Anh

Theo kết quả điều tra, khoảng tháng 8-2021, Hoàng đi vào huyện Kbang chơi và quen biết với Nguyễn Đức Sơn (SN 1989, trú tại xã Đông, huyện Kbang). Sau đó, Hoàng cho Sơn số điện thoại và dặn khi nào cần mua ma túy đá thì gọi cho Hoàng. Trưa ngày 12-10, có 1 đối tượng tên Trung (chưa rõ lai lịch) liên lạc với Hoàng để ma túy đá. Để có ma túy bán, Hoàng nhờ Trương chở từ xã Xuân An ra khu vực trung tâm thị xã An Khê. Từ đây, Hoàng tiếp tục mượn xe máy của Trương chạy đến cầu sông Ba để nhận ma túy. Trên đường về, Hoàng đã gọi điện thoại cho Sơn hẹn khi nào vào đến thị trấn Kbang sẽ giao ma túy. Tiếp đó, đối tượng Dương Xuân Bắc (SN 1996, trú tại thị trấn Kbang) gọi điện cho Hoàng hỏi mua ma túy đá và được Hoàng đồng ý bán.



Sau khi về đến nhà, Hoàng mang gói ma túy vừa mua được chia ra thành 2 gói nhỏ và đưa cho Trương mang vào thị trấn Kbang bán cho Sơn và Bắc. Trong khi đang ngồi chờ các đối tượng đến lấy ma túy tại một quán nước tại tổ 2 (thị trấn Kbang) thì Trương bị Công an huyện Kbang bắt giữ. Từ lời khai của đối tượng, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Kbang tiến hành bắt giữ Hoàng.



LÊ ANH