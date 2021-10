Chư Păh nỗ lực ngăn chặn thanh-thiếu niên phạm tội

(GLO)- Từ đầu năm đến nay, Công an huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) đã điều tra làm rõ 19 vụ phạm pháp hình sự, trong đó có 4 vụ trộm, 3 vụ cướp giật tài sản, 2 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 2 vụ đánh bạc. Phần lớn đối tượng gây án là thanh-thiếu niên.

Công an huyện Chư Păh vừa kết thúc điều tra vụ án trộm cắp tài sản, chuyển hồ sơ đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân huyện truy tố đối tượng Rơ Châm Ving (18 tuổi, trú tại làng Kép 2, xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Păh) về tội trộm cắp tài sản. Trước đó, vào ngày 20 và 25-6-2021, Ving cùng với Hồ Thanh L. (15 tuổi, trú tại xã Ia Bă, huyện Ia Grai) và Siu D. (14 tuổi, trú tại xã Ia Ka, huyện Chư Păh) thực hiện 2 vụ trộm cắp xe máy của người dân tại địa bàn xã Ia Ka, huyện Chư Păh và xã Ia Sao, huyện Ia Grai. Qua quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định vai trò phạm tội của từng đối tượng, trong đó, Siu D. chưa đến tuổi thành niên nên Công an huyện lập hồ sơ đưa đi học tập tại trường giáo dưỡng, còn L. bị xử phạt hành chính, giao cho gia đình quản lý, giáo dục. Tại cơ quan Công an, đối tượng Ving khai nhận: Bản thân không có nghề nghiệp, thường xuyên chơi điện tử, tụ tập uống rượu, bia… Để có tiền tiêu xài, đối tượng đã rủ đồng bọn đến các thôn, làng trộm cắp tài sản.

Đối tượng Lê Thiện Thắng (14 tuổi, trú tại xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh) bị Công an huyện Chư Păh khởi tố về hành vi cướp giật tài sản. Hành vi phạm tội liều lĩnh, manh động, đặc biệt nghiêm trọng của đối tượng Thắng đã gây hoang mang cho người dân tại địa phương. Nói về vụ án này, Thiếu tá Dương Văn Tiến-Đội trưởng Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Trật tự xã hội (Công an huyện Chư Păh) cho biết: “Ngày 10-2-2021, Công an huyện nhận tin báo về việc xảy ra vụ cướp giật táo tợn tại địa phận thôn 6, xã Nghĩa Hưng. Qua lời kể của nạn nhân, Công an huyện đã xác định và bắt giữ đối tượng gây án là Lê Thiện Thắng. Vào khoảng 22 giờ cùng ngày, đối tượng Thắng đi bộ trên đường, sau đó xin đi nhờ xe máy, lợi dụng nạn nhân sơ hở đối tượng kề dao vào cổ cướp tài sản gồm 1 điện thoại di động và 800 ngàn đồng. Mặc dù còn ít tuổi nhưng Thắng thực hiện hành vi cướp tài sản rất manh động. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, xử lý nghiêm đối tượng theo pháp luật”.

Công an huyện Chư Păh lấy lời khai đối tượng Rơ Châm Ving. Ảnh: Hữu Trường

Qua công tác điều tra cho thấy, hầu hết số thanh-thiếu niên phạm tội đều sớm bỏ học, không có nghề nghiệp, thường xuyên tụ tập ăn chơi, đua đòi. Để có tiền tiêu xài, chúng đã rủ nhau trộm cắp, cướp tài sản. Bên cạnh đó, các nhóm đối tượng còn tụ tập gây rối, điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng, cố ý gây thương tích làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương.

Trung tá Trần Văn Linh-Phó Trưởng Công an huyện Chư Păh-thông tin: “Trong những năm gần đây, trên địa bàn huyện giảm về số vụ phạm pháp hình sự liên quan đến thanh-thiếu niên nhưng tính chất phạm tội rất nguy hiểm và liều lĩnh. Đặc biệt, đối với người chưa thành niên, nhận thức về pháp luật, xã hội hạn chế; bên cạnh đó, các em đang trong giai đoạn hình thành nhân cách, suy nghĩ chưa chín chắn, dễ bị tác động, lôi kéo bởi đối tượng xấu. Thêm vào đó, tâm lý bốc đồng, muốn thể hiện mình; sự du nhập của các trò chơi trực tuyến có tính bạo lực, kích động đã tác động không nhỏ đến tâm lý của người chưa thành niên dẫn đến các em học đòi. Việc các em sớm bỏ học, vai trò quản lý con em của một số gia đình chưa tốt cũng là nguyên nhân dẫn đến việc các em dễ bị dụ dỗ, lôi kéo phạm tội”.

Để kéo giảm các loại tội phạm nói chung và tội phạm trong thanh-thiếu niên nói riêng, Công an huyện đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ gắn các nội dung, biện pháp công tác chuyên môn với tuyên truyền phòng ngừa tội phạm. Bên cạnh đó, lực lượng Công an xã cũng đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong việc lan tỏa sâu rộng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; tranh thủ sự giúp đỡ của già làng, trưởng thôn, người có uy tín, chức sắc tôn giáo; kịp thời gọi hỏi, răn đe những thanh-thiếu niên thường xuyên gây rối, các đối tượng có tiền án, tiền sự trên địa bàn. Cùng với đó, Công an huyện tăng cường bám nắm địa bàn, quản lý chặt đối tượng, luôn phối hợp chặt chẽ với Công an các địa phương khác nên khi vụ việc xảy ra, chỉ trong thời gian ngắn đã điều tra phá án thành công, bắt giữ đối tượng để xử lý trước pháp luật.