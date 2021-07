Bắt "Thiếu Trang Chủ" dọa tung clip "nóng" của người tình để tống tiền

Trong lúc quan hệ tình cảm với 1 cô gái, Hoàng Huy Huyên với nickname "Thiếu Trang Chủ" ở Thanh Hóa đã quay lại clip nhạy cảm, đến khi vay tiền cô gái này không được, Huyên dọa sẽ gửi clip "nóng" cho bạn bè, người thân để tống tiền.





Ngày 2-7, tin từ Công an huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa cho biết cơ quan này vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Huy Huyên (SN 1987, ngụ thôn Xuân Tiến, xã Hoằng Trạch, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa để điều tra, làm rõ hành vi "Cưỡng đoạt tài sản".



Trước đó, Công an huyện Nông Cống tiếp nhận đơn tố giác của chị N.T.T. (SN 1992; ngụ xã Tượng Văn, huyện Nông Cống) về việc chị bị người tình dùng clip "nóng" của 2 người để đe dọa tống tiền chị.



"Thiếu Trang Chủ" Hoàng Huy Huyên tại cơ quan công an



Trong đơn tố giác, chị T. cho biết khoảng tháng 12-2020, chị T. (tên bị hại đã được thay đổi) có quen với một nam thanh niên trên mạng xã hội Facebook có nickname "Thiếu Trang Chủ". Qua trò chuyện, người này giới thiệu với chị T. tên là Huy quê ở huyện Hoằng Hóa. Sau đó, 2 người đã nảy sinh tình cảm.



Khoảng tháng 3-2021, hai người đã gặp gỡ nhau tại một nhà nghỉ trên địa bàn TP Thanh Hóa. Quá trình "tâm sự" tại nhà nghỉ, chị T. đã để cho thanh niên này quay lại clip nhạy cảm của 2 người. Ngoài ra, trong thời gian còn "mặn nồng", chị T. còn gửi hình ảnh nhạy cảm của mình cho người tình.



Ngày 17-5, Huyên hỏi chị T. vay tiền nhưng chị T. không cho vay nên y đã nảy sinh ý định tống tiền. Ngay sau đó, "Thiếu Trang Chủ" đã gửi vào Messenger của chị T. một số hình ảnh nhạy cảm, clip "nóng" của 2 người và đe dọa, nếu không đưa tiền thì sẽ gửi hình ảnh và clip đó cho người thân, bạn bè.



Vì quá hoảng sợ nên chị T. miễn cưỡng gửi cho Huyên 3 triệu đồng. Không dừng lại ở đó, ngày 7-6, Huyên tiếp tục dùng một nickname Facebook khác có tên là "Hoa Hồng Bulgaria" nhắn tin qua Messenger xưng là vợ của Huyên, đe dọa chị T. phải gửi số tiền là 5 triệu đồng nếu không sẽ phát tán hình ảnh và clip nhạy cảm của chị T. Do lo sợ, chị T. tiếp tục chuyển 5 triệu đồng cho Huyên.



Tuy nhiên, do dễ dàng tống tiền được người tình, nên Huyên tiếp tục chiêu trò trên, khiến chị T. phải cầu cứu công an.



Vào cuộc điều tra, Công an huyện Nông Cống xác định chủ nhân của tài khoản Facebook "Thiếu Trang Chủ" và "Hoa Hồng Bulgaria" là Hoàng Huy Huyên.



Khám xét khẩn cấp nơi ở của Huyên, Công an huyện Nông Cống đã thu giữ 2 chiếc điện thoại di động trong đó vẫn còn lưu những hình ảnh, clip nhạy cảm của chị T.



Hiện vụ việc đang được Công an huyện Nông Cống tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Tuấn Minh (NLĐO)