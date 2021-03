Lộ bí mật của bà chủ căn nhà mặt tiền ở quận 7, TP HCM

Từ lúc kinh doanh bất chính tại căn nhà mặt tiền ở quận 7 (TP HCM), bà chủ cùng đồng bọn đã thu lợi 400 triệu đồng.





Ngày 16-3, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Thái Thị Phương Trang (SN 1992, quê Long An) cùng 5 đồng phạm khác về tội "Tổ chức đánh bạc".



Liên quan đến vụ án, Công an TP HCM cũng đã khởi tố, đề nghị truy tố 4 người khác có hành vi "Đánh bạc" bằng hình thức game bắn cá thắng thua bằng tiền tại tiệm game của Trang.



Theo kết luận điều tra, tối 3-1-2020, Phòng Cảnh sát Hình sự- Công an TP HCM kiểm tra, lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Trang cùng đồng bọn tổ chức cho con bạc đánh bạc bằng hình thức chơi game bắn cá thắng thua bằng tiền tại tiệm Kingdom ở một địa chỉ mặt tiền đường Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Thuận, quận 7, TP HCM.



Một điểm chơi game bắn cá ở TP HCM



Tại cơ quan điều tra, Trang khai đứng ra tổ chức kinh doanh game bắn cá thắng thua từ tháng 11-2019. Trang nhờ Phạm Chí Bảo đứng tên giấy phép kinh doanh. Nhân viên tiệm game nhận tiền của con bạc rồi trực tiếp sử dụng thẻ từ nạp điểm trực tiếp vào máy game. Sau đó, người chơi tự chơi với máy game, nếu thua thì tiếp tục dùng tiền mặt mua thêm điểm, nếu thắng thì dùng điểm đổi thành tiền mặt.



Công an TP HCM kết luận từ ngày mở tiệm game đến ngày bị bắt, tiệm game đã thu lợi bất chính 400 triệu đồng. Tuy nhiên Trang nói rằng chỉ nhận được 8 triệu đồng vì số còn lại chia cho Trường (không rõ lai lịch) vì Trường là bạn xã hội và cũng là người bỏ vốn cho Trang kinh doanh (!?).

Theo PHẠM DŨNG (NLĐO)