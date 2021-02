Vượt biên trái phép vận chuyển 8 bánh heroin để lấy 500 USD tiền công ngày cận Tết

Lực lượng Bộ đội Biên phòng Nghệ An vừa bắt giữ một đối tượng người Lào vượt biên trái phép vận chuyển 8 bánh heroin để lấy 500 USD tiền công.





Ngày 8-2, thông tin từ Đồn biên phòng Nậm Cắn (thuộc Bộ đội Biên phòng Nghệ An, ở xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) cho biết đã bắt được Tu Lỳ Vừ (SN 2000), trú tại bản Thoong Háy, huyện Mường Pẹt, tỉnh Xuyên Khoảng, Lào khi đang có hành vi vận chuyển 8 bánh heroin.



Lực lượng chức năng khống chế Tu Lỳ Vừ - Ảnh: Báo CAND



Trước đó, theo thông tin ban đầu, vào khoảng 3 giờ ngày 7-2, tại khu vực chốt dịch Covid-19, bản Tiền Tiêu, xã Nậm Cắn, Đồn biên phòng Nậm Cắn, phối hợp với Cục hải quan cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn bắt đối tượng Tu Lỳ Vừ đang vượt biên trái phép qua biên giới. Khám xét tại chỗ, lực lượng chức năng phát hiện Vừ mang trên người 8 bánh heroin.



Làm việc với cơ quan chức năng, bước đầu Tu Lỳ Vừ khai đã nhận của 1 người quốc tịch Lào (không rõ danh tính, địa chỉ) thuê vận chuyển 8 bánh heroin vào Nghệ An tiêu thụ với tiền công 500 USD. Khi vượt biên trái phép qua biên giới đi đến khu vực bản Tiền Tiêu, xã Nậm Cắn thì bị bắt giữ.



Trước đó, vào ngày 4-2, tại khu vực xã Tiền Phong, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An, Công an huyện Quế Phong phát hiện, bắt quả tang Hà Văn Hoàng (SN 2000) và Vi Quang Trung (SN 1999), cùng trú tại bản Khoẳng Đổ, xã Châu Kim, huyện Quế Phong đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 2.800 viên hồng phiến. Tại cơ quan công an, bước đầu Trung và Hoàng khai nhận thường mua ma túy từ các đối tượng người Mông (Lào) rồi bán lại cho các con nghiện ở các địa bàn lân cận kiếm tiền tiêu xài cá nhân.

Theo Đức Ngọc (NLĐO)