Nghệ An: Thu giữ lượng ma túy lớn, bắt hai đối tượng người Lào

Tang vật vụ án tại cơ quan công an. (Nguồn: TTXVN phát)

Ngày 17/1, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Bộ đội Biên phòng Nghệ An triệt phá thành công chuyên án 819C, bắt hai đối tượng người Lào, thu giữ 20 bánh heroin và 12 kg ma túy đá.

Qua công tác nắm tình hình, Công an tỉnh Nghệ An phát hiện đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ Lào vào Việt Nam để tiêu thụ do các đối tượng người Lào có trang bị vũ khí nóng cầm đầu.

Sau một thời gian theo dõi, lực lượng chức năng xác định các đối tượng sẽ tiến hành giao dịch ma túy trên đường Hồ Chí Minh, thuộc địa phận xã biên giới Thanh Thủy, huyện Thanh Chương.

Vào hồi 20 giờ 00 ngày 16/1, tại cột mốc số 332, đường mòn Hồ Chí Minh, thuộc địa bàn xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương, Phòng Cảnh sát phòng chống ma túy (Công an tỉnh Nghệ An) phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) đấu tranh triệt phá thành công chuyên án 819C, bắt hai đối tượng mang quốc tịch Lào gồm Thao Hờ Vừ, (sinh năm 1994, nơi cư trú Thoong Cha Lạt, thị trấn Lạc Xao, huyện Khăm Cợt, tỉnh Bolykhamxay);

Chung Vàng, (sinh năm 2002, nơi cư trú Thoong Viêng Khăm, huyện Khăm Cợt, tỉnh Bolykhamxay) đang vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu được tại hiện trường là 12kg ma túy đá, 20 bánh heroin và một số tang vật liên quan khác.

Theo lời khai ban đầu, hai đối tượng mang số lượng lớn qua biên giới để bán kiếm lời, khi đến địa điểm trên đã bị phát hiện bắt giữ. Hiện, các cơ quan chức năng hoàn chỉnh hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.