Chiêu trò "rút ruột" tiền bảo hiểm y tế của nữ giám đốc

Tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can để điều tra, làm rõ hành vi "Gian lận bảo hiểm y tế".



Công an đọc lệnh khám xét chỗ làm việc đối với các bị can - Ảnh: Công an cung cấp



Trước đó, qua điều tra, xác minh, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Giang xác định năm 2020, bị can Nguyễn Thị Thu Hương (SN 1975, trú tại phường Dĩnh Kế, TP Bắc Giang), là Giám đốc Công ty cổ phần y tế Nham Biền, cùng với bị can Đỗ Thanh Xuân (SN 1961, trú tại xã Tân Tiến, TP Bắc Giang) và bị can Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1993, trú tại thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên) có hành vi lập khống các bộ chứng từ thanh toán khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, gây thiệt hại số tiền hơn 200 triệu đồng; đã thu hồi được 115 triệu đồng.



Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đã thi hành lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với 3 bị can trên và thu giữ được một số tài liệu, đồ vật có liên quan đến vụ án.



Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.



Theo B.H.Thanh (NLĐO)