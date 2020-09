Nữ kế toán Hội Người mù lập khống hồ sơ tham ô 1,1 tỉ đồng

Do tham gia kinh doanh tiền ảo (Bitcoin) thua lỗ, Nguyễn Thị Hồng Vân - nữ kế toán Hội Người mù tỉnh Thanh Hóa - đã lập khống hồ sơ, chứng từ rồi rút 1,1 tỉ đồng của hội đang gửi ở Kho bạc Nhà nước để chi tiêu cá nhân.





Ngày 6-9, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Hồng Vân (SN 1986; ngụ số nhà 125 phố Nguyễn Hiệu, phường Đông Hương, TP Thanh Hóa) về hành vi "Tham ô tài sản". Nguyễn Thị Hồng Vân là kế toán Hội Người mù tỉnh Thanh Hóa.





Nguyễn Thị Hồng Vân tại cơ quan công an





Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, do tham gia kinh doanh tiền ảo (Bitcoin) thua lỗ, không có khả năng chi trả nên lợi dụng công việc là kế toán của Hội người mù tỉnh Thanh Hóa, Vân đã lập khống hồ sơ, chứng từ rồi dùng con dấu có khắc chữ ký của ông Phạm Ngọc Quyết, Chủ tịch Hội Người mù tỉnh Thanh Hóa, để đóng lên các hồ sơ, chứng từ khống (do ông Quyết bị mù nên không ký sống được).



Sau khi đã đóng được những chữ ký và con dấu của ông Quyết vào các tập hồ sơ, chứng từ khống, Vân đã chuyển hồ sơ cho Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa và nhờ Lê Thị Lan là thủ quỹ rút tiền nhưng không nhập vào quỹ Hội Người mù tỉnh Thanh Hóa mà đưa cho Vân sử dụng vào mục đích cá nhân.



Qua điều tra, công an còn xác định Vân còn lập khống các hợp đồng nhờ một số tập thể, cá nhân xuất hóa đơn, chuyển tiền thanh toán và nhờ những cá nhân, tổ chức này rút tiền, chuyển lại cho Vân sau khi đã trừ tiền thuế trên hóa đơn.



Với các thủ đoạn nêu trên, Nguyễn Thị Hồng Vân đã tham ô hơn 1,1 tỉ đồng của Hội Người mù tỉnh Thanh Hóa để đi kinh doanh tiền ảo.



Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, ông Phạm Ngọc Quyết, Chủ tịch Hội Người mù tỉnh Thanh Hóa, đã có đơn báo cáo và đề nghị Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra, làm rõ sự việc bà Nguyễn Thị Hồng Vân, kế toán của cơ quan, bỗng dưng không đến cơ quan làm việc, không có đơn xin nghỉ và không rõ đi đâu trong khi Vân đang cầm của hội này số tiền hơn 800 triệu đồng.



Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Thanh Hóa hoàn thiện hồ sơ để xử lý Nguyễn Thị Hồng Vân theo quy định của pháp luật.

Theo Tuấn Minh (NLĐO)