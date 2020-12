TP. Pleiku: Bắt quả tang 2 đối tượng vận chuyển pháo

(GLO)- Khoảng 7 giờ tối 8-12, trên tuyến quốc lộ 14-đoạn qua thôn Ia Rok (phường Chi Lăng, TP. Pleiku), tổ công tác Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh bắt quả tang 2 đối tượng gồm: Trần Văn Hưng (23 tuổi, trú xã Ia Lâu, huyện Chư Prông) và Võ Hồng Quân (21 tuổi, trú thị trấn Kbang, huyện Kbang) có hành vi mua bán, vận chuyển pháo.





2 đối tượng cùng tang vật bị tổ công tác Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh phát hiện, tạm giữ. Ảnh: Hữu Trường

Thời điểm trên, tổ công tác gồm 8 đồng chí do Đại úy Lê Văn Sáng-Phó Đội trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh làm tổ trưởng, thực hiện kế hoạch đo nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông thì phát hiện 2 đối tượng điều khiển xe máy BKS 81B2-612.04 chạy từ hướng TP. Pleiku đi Chư Prông có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe đo nồng độ cồn, tiếp tục kiểm tra một va ly chở theo trên xe, phát hiện bên trong có nhiều hộp pháo hoa (loại 49) nên đã tạm giữ người và phương tiện. Tiến hành kiểm tra xác định có 15 hộp pháo hoa, trọng lượng 25 kg.



Bước đầu, đối tượng Hưng khai nhận lên mạng xã hội facebook hỏi mua pháo để sử dụng, sau đó Hưng đồng ý mua số pháo trên với giá 7,5 triệu đồng của một đối tượng không quen biết trên mạng xã hội. Chúng thỏa thuận giao số pháo tại một địa điểm trên địa bàn TP. Pleiku, sau khi nhận pháo đã nhờ Quân chở về nhà ở xã Ia Lâu, huyện Chư Prông thì bị tổ công tác Phòng Cảnh sát Giao thông phát hiện, bắt giữ.



Hiện vụ việc được bàn giao cho Công an phường Chi Lăng, TP. Pleiku tiếp tục điều tra xử lý theo quy định pháp luật.

Clip: Hữu Trường

HỮU TRƯỜNG