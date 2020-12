Lãnh 5 năm tù vì pha thuốc diệt chuột đầu độc anh trai

Bị anh trai đánh, la mắng vì nghiện rượu, quậy phá, bị cáo Đồng Văn Thắng đã mua thuốc diệt chuột để đầu độc anh mình.



Bị cáo Thắng tại tòa - ẢNH: SONG MAI



Ngày 8.12, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Đồng Văn Thắng (49 tuổi, ngụ Q.9, TP.HCM) 5 năm tù về tội “giết người”.



Theo cáo trạng, Đồng Văn Thắng ở cùng gia đình anh Đồng Văn Thế (anh ruột Thắng) tại nhà không số, P.Long Thạnh Mỹ, Q.9. Trong quá trình chung sống, Thắng và anh Thế thường xảy ra mâu thuẫn trong sinh hoạt gia đình, do bị cáo Thắng nghiện rượu, quậy phá, không chịu đi làm và mang đồ đạc ở nhà đem đi bán.



Vào ngày 3.5.2019, Thắng lại nhậu say, quậy phá nên bị anh Thế la mắng, đánh bầm mắt, chảy máu miệng. Đến chiều cùng ngày, sau khi nhậu say, Thắng bực tức việc bị anh Thế đánh nên nảy sinh ý định pha thuốc diệt chuột vào nước uống để đầu độc anh trai.



Sau đó, Thắng đi đến cửa hàng thuốc bảo vệ thực vật mua 2 gói thuốc diệt chuột. Trên đường đi mua thuốc diệt chuột, Thắng ghé cửa hàng tạp hóa để mua thuốc lá. Lúc này, Thắng lẩm bẩm về việc mua thuốc diệt chuột đầu độc anh Thế thì bị chủ tiệm nghe. Do quen biết với gia đình anh Thế, nên người này đã báo lại cho vợ anh Thế biết.



Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, Thắng bỏ hai gói thuốc diệt chuột vào chai nước để hòa tan rồi đổ vào chai nước nấm linh chi mà anh Thế nấu để uống hằng ngày. Lúc này, vợ anh Thế phát hiện nên đã tri hô rồi báo Công an P.Long Thạnh Mỹ, Q.9. Tại cơ quan điều tra, Thắng thừa nhận hành vi phạm tội.



Sau khi xảy ra sự việc, anh Thế đã làm đơn bãi nại cho Thắng với lý do Thắng có tiền sử về bệnh tâm thần và bệnh viêm màng não, gia đình từng nhiều lần đưa Thắng đi chữa bệnh tâm thần.



Cơ quan điều tra đã trưng cầu giám định tâm thần với Thắng, theo kết luận giám định bị cáo Thắng bị rối loạn, loạn thần di chứng và khởi phát muộn, giai đoạn biến đổi nhân cách hành vi do rượu. Bị cáo Thắng sử dụng rượu bia quá nhiều, tình hình sức khỏe tâm thần có ảnh hưởng từ rượu bia.



Tại phiên xét xử, HĐXX nhận định hành vi bị cáo nguy hiểm cho xã hội, tuy nhiên hành vi của bị cáo thuộc trường hợp phạm tội chưa đạt, bị hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi do ảnh hưởng từ rượu bia nên đã tuyên phạt mức án trên.

Theo SONG MAI (thanhnien)