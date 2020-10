Dùng lá ngón đầu độc cả gia đình hàng xóm khiến cháu bé 8 tuổi tử vong

Mâu thuẫn về số tiền 500.000 đồng do vay mượn hàng xóm, Triệu Chòi Phin (huyện Na Hang, Tuyên Quang) đã nhẫn tâm dùng lá ngón đầu độc cả gia đình khiến một cháu bé tử vong





Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án, đề nghị truy tố bị can Triệu Chòi Phin (55 tuổi, trú ở xã Yên Hoa, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang) về tội Giết người.



Kết quả điều tra bước đầu cho thấy ngày 13-4, Công an huyện Na Hang nhận được tin báo về việc gia đình ông Triệu Dào Sinh (51 tuổi, ở thôn Nà Luông, xã Yên Hoa) có 5 người bị ngộ độc sau khi ăn canh đậu tương nấu rau cải, mỳ tôm nấu rau bao và lá tía tô.





Triệu Chòi Phin tại cơ quan công an





Hiện tượng chung của cả 5 người là buồn nôn, hoa mắt, chóng mặt, đau đầu. Quá trình sơ, cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Yên Hoa, cháu Triệu Trần L. (8 tuổi, cháu ông Sinh), đã không qua khỏi.



Quá trình điều tra, khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng xác định đây là một vụ đầu độc, nên đã xác lập chuyên án đấu tranh. Tiến hành sàng lọc các mối quan hệ của gia đình nạn nhân, cơ quan công an xác định, bắt giữ nghi phạm là Triệu Chòi Phin.



Lời khai ban đầu của Triệu Chòi Phin cho thấy tháng 11-2019, ông ta vay của ông Triệu Dào Sinh và con là anh Triệu Văn Phin (29 tuổi) mỗi người 1,5 triệu đồng, hẹn dịp Tết nguyên đán Canh tý 2020 sẽ trả.



Tới ngày hẹn mà vẫn không có tiền nên vợ chồng Triệu Chòi Phin nảy sinh mâu thuẫn. Biết chuyện, con trai Triệu Chòi Phin đang làm ăn xa đã gửi 3 triệu đồng về bưu điện xã cho anh Triệu Văn Phin để trả nợ thay cho bố.



Cho rằng mình chỉ vay anh Phin 1 triệu chứ không phải 1,5 triệu đồng, Triệu Chòi Phin đã tìm gặp anh Triệu Văn Phin để đòi 500.000 đồng nhưng không được. Cay cú, Phin nảy sinh ý định trả thù.



Ngày 12-4-2020, trên đường đi làm ruộng về, Triệu Chòi Phin nhặt chiếc túi nilon rồi đi tìm kiếm được khoảng 5 ngọn lá ngón cho vào túi mang về nhà cất giấu. Sau đó đối tượng lén sang nhà ông Sinh đổ nước lá ngón vào bát canh mỳ tôm nấu với lá lốt và một bát canh đậu tương nấu rau cải của gia đình nạn nhân.



Sau khi dùng 2 bát canh, cả gia đình 5 người nhà ông Sinh bị trúng độc và được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng cháu L. không qua khỏi.

Theo Ngô Nhung (NLĐO)