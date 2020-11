Ia Grai ngăn chặn nạn trộm cắp cà phê

(GLO)- Ngoài nỗi lo mất mùa, mất giá, nông dân huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) lại canh cánh trước tình trạng trộm cắp cà phê. Để ngăn chặn vấn nạn này, lực lượng chức năng của huyện tích cực phối hợp cùng người dân và doanh nghiệp triển khai đồng bộ các biện pháp để bảo quản tài sản.

Nhiều biện pháp phòng ngừa

Xã Ia Sao là vùng chuyên canh cà phê của huyện Ia Grai. Địa bàn rộng, dân cư thưa thớt, diện tích cà phê lớn nên đây là một trong những khu vực rơi vào “tầm ngắm” của các đối tượng trộm cắp. Do đó, ngành chức năng cùng người dân luôn chú trọng đến công tác đảm bảo an ninh trật tự khi bước vào vụ thu hoạch cà phê.

Trung tá Nguyễn Đức Hưng-Trưởng Công an xã Ia Sao-cho hay: Công an xã đã chủ động xây dựng kế hoạch phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm trộm cắp cà phê. Theo đó, Công an xã đã giao cho Công an viên phụ trách các thôn, làng thành lập tổ tuần tra kiểm soát tập trung cao điểm vào khoảng thời gian sau 21 giờ mỗi ngày. Công an xã cũng yêu cầu hộ gia đình khi thuê nhân công hái cà phê cần khai báo tạm trú để lực lượng chức năng quản lý, tránh những trường hợp đối tượng xấu lợi dụng việc hái cà phê thuê để thực hiện hành vi trộm cắp. Đơn vị cũng phối hợp với các tổ tự quản, tổ bảo vệ của Nông trường Cà phê Ia Sao tăng cường tuần tra, phối hợp xử lý thông tin.

Đặc biệt, tháng 10-2020, Công an xã Ia Sao đã ra mắt mô hình camera an ninh tại làng Yang. Theo đó, đơn vị đã vận động người dân trong làng đóng góp kinh phí lắp đặt 6 camera an ninh tại các nút giao thông, các điểm phức tạp về an ninh trật tự để phát hiện, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm.

“Qua 1 tháng triển khai, mô hình bước đầu mang lại hiệu quả rõ rệt. Từ khi camera được lắp đặt, trên địa bàn chưa có vụ trộm cắp nào. Thời gian tới, chúng tôi sẽ nhân rộng mô hình ra toàn xã”-Trung tá Hưng thông tin.

Đối tượng Hoàng Văn Bảy (xã Ia Grăng, huyện Ia Grai) tại buổi dựng lại hiện trường vụ hái trộm cà phê. Ảnh: Văn Ngọc

Cũng theo Trung tá Hưng, niên vụ 2020-2021, Công an xã yêu cầu các hộ kinh doanh và doanh nghiệp không được thu mua cà phê của các đối tượng như: trẻ em dưới 16 tuổi, người có dấu hiệu khả nghi, đồng thời liên hệ với lực lượng Công an khi phát hiện các trường hợp nghi vấn.

Quyết liệt đấu tranh

Thượng tá Rơ Mah Nam-Trưởng Công an huyện Ia Grai: “Công an huyện phối hợp với chính quyền địa phương cùng các doanh nghiệp triển khai đồng bộ nhiều biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn nạn trộm cắp. Vừa qua, Giám đốc Công an tỉnh tiếp tục điều động bố trí 5 cán bộ Công an chính quy xuống mỗi xã, từ đó các mặt công tác tại cơ sở sẽ được nâng cao hiệu quả, trong đó có việc đấu tranh với tội phạm trộm cắp. Ngoài các tổ tuần tra của Công an xã, lực lượng Công an huyện cũng tăng cường xuống địa bàn để tham gia tích cực nhằm hạn chế tối đa nạn trộm cắp”.

Ngoài tuyên truyền giúp người dân nâng cao ý thức bảo quản tài sản, Công an huyện Ia Grai cũng tập trung đấu tranh với các đối tượng trộm cắp. Ngày 23-11, Công an huyện tiến hành bắt giữ đối tượng Hoàng Văn Bảy (SN 1975, trú tại làng Mèo, xã Ia Grăng) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Bảy là đối tượng có 1 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” chưa được xóa án tích. Khoảng 16 giờ ngày 22-11, đối tượng đến rẫy cà phê của anh Nguyễn Văn Ngọc (trú tại tổ 4, thị trấn Ia Kha) tại làng Mèo (xã Ia Grăng) hái trộm 1 bao cà phê tươi rồi mang bán cho bà H.T.L. (cùng trú tại làng Mèo). Bà L. thấy Bảy có biểu hiện nghi vấn nên đã trình báo cơ quan Công an. Qua đấu tranh, Bảy đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Các đối tượng thường lợi dụng sự sơ hở của người dân để trộm cắp cà phê. Ảnh: Văn Ngọc

Giữa tháng 11-2020, Công an huyện phối hợp với UBND xã Ia Krai đưa ra kiểm điểm, giáo dục trước cộng đồng 4 thiếu niên người dân tộc thiểu số về hành vi trộm cắp. Đây là nhóm thiếu niên đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp vặt trên địa bàn để lấy tiền chơi game. Khoảng tháng 11-2019, 4 đối tượng rủ nhau đến lô cà phê ở thôn 1 (xã Ia Krai) trộm 2 bao cà phê mà người dân vừa thu hoạch để mang đi bán.

Thiếu tá Nguyễn Thanh Hà-Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự (Công an huyện Ia Grai) cho biết: “Các đối tượng trộm cắp thường lợi dụng sự sơ hở của người dân trong bảo quản tài sản tại các vườn cà phê chưa thu hái, khu vực tập kết cà phê vừa thu hoạch xong hoặc nơi cất giữ, phơi cà phê mà không có người trông coi. Đặc biệt, nhiều đối tượng trộm cắp là thanh-thiếu niên người dân tộc thiểu số nghỉ học sớm, không có việc làm, gia đình buông lỏng quản lý. Để phòng ngừa, ngăn chặn loại tội phạm này cần có sự chung tay của các cơ quan, đoàn thể”.

LÊ VĂN NGỌC