Bắt khẩn cấp đối tượng hack facebook lừa đảo hàng trăm triệu đồng

(GLO)- Chiều 19-9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng-chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) bắt giữ đối tượng Nguyễn Hữu Sang (SN 1995, trú tại tổ 3, phường Đống Đa, TP. Pleiku) để điều tra về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.





Đối tượng Nguyễn Hữu Sang tại cơ quan Công an. Ảnh: Văn Ngọc

Bước đầu xác định, Sang đã hack facebook của nhiều người để chiếm quyền sử dụng các tài khoản facebook. Sau đó, Sang dùng tài khoản facebook đó nhắn tin đến bạn bè của chủ tài khoản để hỏi mượn tiền. Với thủ đoạn này, Sang đã chiếm đoạt của hàng chục người với số tiền hơn 200 triệu đồng.



Khám xét nơi ở của Sang, lực lượng Công an đã thu giữ 2 máy tính, 4 điện thoại di động, 93 triệu đồng cùng nhiều đồ vật mà đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh thụ lý điều tra.

VĂN NGỌC