Triệt phá tụ điểm đánh bạc qua Zalo do nhóm phụ nữ điều hành

Đối tượng Lê Thị Minh Khánh tại cơ quan công an. (Ảnh: TTXVN phát)



Ngày 2/8, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, lực lượng Công an thành phố Đồng Hới (Quảng Bình) đã triệt phá tụ điểm đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề qua ứng dụng tin nhắn Zalo và bắt giữ nhiều đối tượng có liên quan.



Theo đó, khoảng 17 giờ 45 phút ngày 30/7, tại Tổ dân phố 2, phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, lực lượng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an thành phố Đồng Hới chủ trì phối hợp với Công an phường Bắc Lý và các Đội nghiệp vụ có liên quan đã phát hiện, bắt quả tang Lê Thị Minh Khánh (sinh năm 1959, trú tại địa chỉ trên) đang sử dụng điện thoại di động nhận tin nhắn hình ảnh các bảng số lô, số đề dựa vào kết quả xổ số kiến thiết miền Trung và miền Bắc.



Cùng thời điểm, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an thành phố Đồng Hới đã đồng loạt kiểm tra, phát hiện và tạm giữ 16 thư ký đề có liên quan trong tụ điểm đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề qua Zalo với đối tượng Lê Thị Minh Khánh.



Tại hiện trường, cơ quan chức năng đã thu giữ tang vật gồm 16 điện thoại di động có sử dụng ứng dụng Zalo; 25 bảng tổng hợp số lô, số đề và 43 triệu đồng tiền mặt.



Ngoài ra, lực lượng Công an còn thu giữ nhiều tin nhắn, bảng đề trong các máy điện thoại của các thư ký đề chuyển đến cho Lê Thị Minh Khánh, với số tiền ghi đề khoảng 240 triệu đồng.



Qua đấu tranh bước đầu của lực lượng Công an, đối tượng Lê Thị Minh Khánh khai nhận mình là chủ đề và cũng là người trực tiếp nhận các tin nhắn, bảng đề do các thư ký đề chuyển đến qua ứng dụng Zalo.



Từ tài liệu và chứng cứ thu thập được, Công an thành phố Đồng Hới đã bắt giữ Lê Thị Minh Khánh và tạm giữ các đối tượng liên quan khác của vụ án gồm Đặng Thị Kim Cúc (sinh năm 1976), Bùi Thị Bích Thủy (sinh năm 1971), Phan Thị Thanh Hảo (sinh năm 1981), Trần Thị Tú (sinh năm 1970), Trần Thị Thanh (sinh năm 1971), Trần Thị Vân (sinh năm 1974), đều trú tại thành phố Đồng Hới và Trần Thị Tâm (sinh năm 1965, trú tại xã Thạch Hóa, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình) để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Võ Dung (TTXVN/Vietnam+)