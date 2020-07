106 bị can trong vụ đánh bạc ở Đak Đoa chờ ngày hầu tòa

(GLO)- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh vừa có quyết định truy tố 106 bị can liên quan đến vụ đánh bạc tại thôn 76 (xã Hà Bầu, huyện Đak Đoa). Đây là một trong những vụ án có số lượng bị can lớn nhất trên toàn quốc từ trước đến nay.

Theo đó, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã truy tố ra trước Tòa án nhân dân tỉnh 21 bị can về tội “Tổ chức đánh bạc” trong đó có Nguyễn Mạnh Hùng (thường gọi là Hùng Sida, SN 1984, trú tại phường Thống Nhất, TP. Pleiku) và 85 bị can về tội “Đánh bạc”. Các bị can hầu hết đều trú tại tỉnh Gia Lai. Trong số này, có 59 bị can đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh và Trại tạm giam Quân đoàn 3. Các bị cáo còn lại áp dụng biện pháp tại ngoại cấm đi khỏi nơi cư trú.

Kết quả điều tra xác định, vào khoảng cuối tháng 2-2019, Hùng cùng Bùi Viết Khánh (SN 1978, trú tại tổ 1, phường Ia Kring, TP. Pleiku) đã thống nhất cùng nhau mở sới bạc dưới hình thức chơi xóc đĩa tại khu vực vườn điều thuộc thôn 76 (xã Hà Bầu, huyện Đak Đoa). Hùng là người bỏ tiền ra mua trang-thiết bị phục vụ sới bạc. Khánh trực tiếp quản lý, điều hành sới bạc và được chia 20% số tiền thu bất chính.

Sau đó, Khánh đã tìm thuê 14 đối tượng có tiền án, tiền sự để bảo vệ, cảnh giới, quản lý xe trong quá trình tổ chức sới bạc. Đồng thời, thuê 5 đối tượng chuyên đưa đón con bạc. Hàng ngày, sới bạc được tổ chức từ 22 giờ đến 1 giờ sáng ngày hôm sau. Dụng cụ đánh bạc gồm 1 bát, 1 đĩa, 4 quân vị được cắt ra từ quân bài tú lơ khơ. Sới bạc quy định mỗi lần đặt cược phải từ 100 ngàn đồng trở lên, nếu các con bạc đặt dưới 100 ngàn đồng thì góp lại với nhau. Sới bạc thu tiền xâu là 5% của người thắng.

Nguyễn Mạnh Hùng được xác định là chủ mưu trong vụ án đánh bạc. Ảnh: L.V.N

Sới bạc được Hùng và Khánh tổ chức từ cuối tháng 2-2019 đến ngày 31-3-2019 thì bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an bắt quả tang. Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ hơn 243 triệu đồng tiền đánh bạc và 63 xe ô tô. Trong số này, Cơ quan Điều tra đã trả lại 51 xe ô tô cho chủ phương tiện. Kết quả điều tra xác định có 85 đối tượng đã trực tiếp tham gia đánh bạc với số tiền từ 100 ngàn đến 15 triệu đồng. Đặc biệt, thời gian trước khi bị bắt quả tang, Hùng và Khánh tổ chức sới bạc này trong khu vực vườn điều cách vị trí bắt quả tang khoảng 500 m thuộc khu vực trường bắn của quân đội. Đến ngày 30-3, sới bạc chuyển sang địa điểm mới.

Cơ quan điều tra xác định, trong khoảng thời gian đánh bạc, Hùng đã hưởng lợi 100 triệu đồng, Khánh được hưởng 20 triệu đồng, các đối tượng còn lại được hưởng 300-500 ngàn đồng/ngày. Với các đối tượng chở con bạc thuê được trả 250-500 ngàn đồng/lần chở. Tổng số tiền mà các đối tượng trên đã thu lợi bất chính từ việc tổ chức đánh bạc là 207 triệu đồng.

Được biết, ngày 21-5 vừa qua, Nguyễn Mạnh Hùng cũng đã bị Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh tuyên phạt 4 năm 6 tháng tù về tội “Vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng”.

LÊ VĂN NGỌC