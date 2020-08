Khởi tố cô gái môi giới cho nam huấn luyện viên bán dâm 18 triệu đồng

Nguyễn Phương Thảo (21 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) bị cáo buộc môi giới cho B., cộng tác viên của nhiều trung tâm tập thể hình ở Hà Nội, bán dâm giá 18 triệu đồng.



Đối tượng Nguyễn Phương Thảo khi ra đầu thú tại cơ quan công an. Ảnh: H.Trung.





Ngày 17.8, một nguồn tin cho biết Công an quận Long Biên (Hà Nội) đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Phương Thảo để điều tra về hành vi "Môi giới mại dâm".



Liên quan đến vụ án, đến nay, cơ quan điều tra đã xác định được đối tượng liên quan và đang củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.



Theo cơ quan công an, Thảo là một mắt xích trong đường dây môi giới "trai bao" cao cấp ở Hà Nội



Đầu năm 2020, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Thảo trở về Việt Nam sau thời gian đi du học. Thảo quen biết với với một “tú ông”.



Theo đó, người đàn ông này nói với Thảo tìm những cô gái có nhu cầu mua dâm. Các “trai bao” trong đường dây của Thảo đều do người ngoại tỉnh (ngoài Hà Nội) điều hành.



Thảo khai, việc đồng ý tham gia đường dây chỉ là muốn “trải nghiệm”.



Sau khi nhận được "đặt hàng" của một cô gái muốn mua dâm nam, Thảo đã đồng ý và giới thiệu B. - huấn luyện viên, cộng tác nhiều phòng tập thể hình ở Hà Nội.



Thảo thỏa thuận với cô gái này giá nam huấn luyện viên đi khách là 18 triệu đồng. Sau đó, cô gái hẹn chiều 4.8 sẽ nhắn tin địa chỉ nam huấn luyện viên đến bán dâm.



Đến 15h30, B. đến khách sạn gặp T. để thực hiện hành vi mua, bán dâm. Gần 1 tiếng sau đó, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát Hình sự - Công an quận Long Biên (Hà Nội) kiểm tra hành chính phát hiện hai người này đang thực hiện hành vi mua, bán dâm.



Ngay sau khi cơ quan công an bắt giữ nam huấn luyện viên bán dâm, Thảo biết tin và ra đầu thú.



Theo cảnh sát, giá 18 triệu đồng thỏa thuận việc mua - bán dâm, thực tế số tiền nam huấn luyện này được nhận sau mỗi lần “vui vẻ” là rất nhỏ.



Số tiền hơn 10 triệu đồng sau khi bị các khâu trung gian “cắt phế” thì anh này chỉ còn nhận 3 triệu đồng.



Vụ án đang được mở rộng điều tra.

