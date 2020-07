Làm giả giấy tờ, một chuyên viên văn phòng của Hải Phòng bị bắt giam

Chuyên viên Phòng Quản trị, trực thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng vừa bị bắt giam vì tội làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan Nhà nước.



Chuyên viên UBND TP Hải Phòng Nguyễn Đình Biên vừa cơ quan công an bị bắt giam. Ảnh: CTV





Ngày 24.7, tin từ Công an Thành phố Hải Phòng cho biết, cơ quan An ninh điều tra Công an Thành phố vừa thi hành lệnh bắt giam đối với ông Nguyễn Đình Biên (SN 1981), là chuyên viên Phòng Quản trị, thuộc Văn phòng UBND TP Hải Phòng về hành vi Làm giả tài liệu cơ quan nhà nước.



Theo điều tra sơ bộ ban đầu, ông Nguyễn Đình Biên là chuyên viên bộ phận văn bản, Văn phòng UBND TP Hải Phòng, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, đã có hành vi làm giả tài liệu cơ quan nhà nước để phục vụ mục đích cá nhân.



Đến ngày 22.7, cơ quan An ninh đã thực hiện lệnh bắt giam sau khi tiến hành điều tra, có đầy đủ tài liệu và chứng cứ về hành vi phạm tội của ông Biên, đồng thời tổ chức thực hiện lệnh khám xét nơi ở và làm việc của ông này.



Đại diện Văn phòng UBND TP. Hải Phòng cho biết, hiện vụ việc trên được cơ quan An ninh thực hiện điều tra, khi có kết quả sẽ có thông tin chính thức.



https://laodong.vn/phap-luat/lam-gia-giay-to-mot-chuyen-vien-van-phong-cua-hai-phong-bi-bat-giam-822029.ldo

Theo Mai Chi (LĐO)