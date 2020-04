Khởi tố vụ án làm giả giấy tờ tại Công ty cà phê hòa tan Trung Nguyên

Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án hình sự "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức" xảy ra tại Công ty cổ phần Cà phê hòa tan Trung Nguyên.





Ông Đặng Lê Nguyên Vũ và Bà Lê Hoàng Diệp Thảo.







Ngày 28.4, tin từ Công an tỉnh Bình Dương cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức" xảy ra Công ty cổ phần Cà phê hòa tan Trung Nguyên (đóng trên địa bàn thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương).



Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra-Công an tỉnh Bình Dương nhận được đơn tố giác tội phạm của bà Lê Hoàng Diệp Thảo (ngụ ở quận 3, thành phố Hồ Chí Minh) tố giác một trưởng phòng pháp lý của Công ty Cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên có hành vi làm giả và sử dụng tài liệu giả bao gồm:



- Biên bản đại hội hội đồng Cổ đông không ghi ngày tháng 12 năm 2011 và quyết định của Đại hội đồng Cổ đông không ghi ngày tháng 12 năm 2011 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên cung cấp cho Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương anh để chứng minh ông Đặng Lê Nguyên Vũ là người đại diện diện toàn bộ phần vốn góp của Công ty Cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên tại công ty cổ phần cà phê hòa tan Trung Nguyên;



- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông ngày 26 tháng 12 năm 2011 và quyết định của Đại hội đồng Cổ đông ngày 3 tháng 1 năm 2012 của công ty Cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên nộp cho Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bình Dương để làm rõ thủ tục đăng ký thay đổi doanh nghiệp lần thứ 8 của công ty cổ phần cà phê hòa tan Trung Nguyên.



Việc làm giả giấy tờ trên được cho nhằm tước đoạt quyền sở hữu và quyền quản lý của bà Thảo tại Công ty Cổ phần Cà phê Hòa tan Trung Nguyên gây thiệt hại về tài sản cho công ty.



Sau khi kiểm tra và xác minh tố giác về tội phạm Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương xác định vụ việc trên có dấu hiệu tội phạm, vì vậy đã khởi tố vụ án hình sự điều tra làm rõ hành vi "Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức " xảy ra tại Công ty Cổ phần Cà phê hòa tan Trung Nguyên.



Hiện thông báo khởi tố vụ án hình sự này đã được gửi tới Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương.





Theo ĐÌNH TRỌNG (LĐO)