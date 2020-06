Vụ 200 người áo cam đập phá quán ốc: Tạm giữ 34 đối tượng

Liên quan vụ việc nhóm đối tượng áo cam đập phá quán ốc ở quận Bình Tân, gây thương tích cho một thanh niên, Công an TP HCM vẫn đang khẩn trương, tích cực làm rõ vai trò của từng người.





Chiều 13-6, tại buổi họp báo ở Trung tâm Báo chí TP HCM, thượng tá Nguyễn Thế Lâm, Phó phòng Tham mưu - Công an TP HCM, đã thông tin thêm vụ đập phá quán ốc Hương, phường An Lạc A, quận Bình Tân đêm 5-6.



Thượng tá Nguyễn Thế Lâm cho biết Cơ quan CSĐT - Công an TP HCM vẫn đang tích cực điều tra, truy xét các đối tượng liên quan. Đến nay, cơ quan công an đã triệu tập làm việc 54 đối tượng, trong đó ra lệnh tạm giữ hình sự 34 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng; cố ý gây thương tích và huỷ hoại tài sản.



Thượng tá Nguyễn Thế Lâm thông tin: “Chúng tôi đang tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của từng đối tượng, đồng thời truy xét những người liên quan”.





Nhóm đối tượng bị công an tạm giữ





Ngày 9-6, Công an TP HCM đã di lý đối tượng Trần Thanh Tuấn (tự Tuấn "bê", SN 1984) từ Ninh Thuận về TP để phục vụ công tác điều tra.



Nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do một người trong nhóm Tuấn mâu thuẫn với nhóm khác. Nhóm áo cam đến quán ốc không gặp đối phương nhưng thấy anh Lâm Thành Long (SN 1990) quay clip nên tấn công khiến anh này bị thương.





Trước đó, Công an TP HCM đã khởi tố 15 đối tượng với 3 nhóm hành vi, gồm: Gây rối trật tự công cộng; Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe người khác; Hủy hoại tài sản hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản.





Trần Thanh Tuấn





Được biết, Tuấn là đối tượng có "số má" trên địa bàn quận Bình Tân, huyện Bình Chánh và quận 8. Năm 2016, Tuấn "bê" từng huy động hàng chục người dưới trướng lên kế hoạch thanh toán một nhóm khác để giành địa bàn bảo kê.



Tuấn đã kéo băng nhóm đến một quán cà phê trên đường Tên Lửa (quận Bình Tân) để gặp đối phương. Nhóm do Tuấn dẫn đầu mang theo súng, đạn đã bị một tổ trinh sát thuộc Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TP HCM khống chế kịp thời, không để xảy ra hỗn chiến.



Theo PHẠM DŨNG (NLĐO)