Ban Quản lý rừng phòng hộ Ayun Pa để mất hàng trăm héc ta rừng: Không khởi tố vụ án

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT) Công an tỉnh vừa có quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với việc Ban Quản lý rừng phòng hộ Ayun Pa để người dân lấn chiếm 544,17 ha rừng trong những năm 2015-2018 theo kiến nghị của Thanh tra tỉnh.

Theo cơ quan CSĐT, việc không khởi tố vụ án là do không cấu thành tội phạm được quy định tại khoản 2, Điều 157 Bộ luật Tố tụng Hình sự. Liên quan đến trách nhiệm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng để người dân san ủi trên diện tích 7,4 ha còn lại, cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã có công văn chuyển hồ sơ cho cơ quan CSĐT Công an huyện Ia Pa tiếp tục điều tra, làm rõ. Theo nguồn tin, trong quá trình điều tra, cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã không giám định được giá trị thiệt hại cụ thể vì chưa có quy định về khung giá rừng, không xác định được thời gian cụ thể, do đó không có căn cứ để khởi tố vụ án.

Một khu vực nằm trong lâm phần rừng bị mất tại BQLRPH Ayun Pa. Ảnh: V.N

Trước đó, ngày 25-12-2018, Thanh tra tỉnh có Công văn số 569/TTr-PCTN gửi Công an tỉnh kiến nghị khởi tố Ban Quản lý rừng phòng hộ Ayun Pa đã không thực hiện đúng trách nhiệm của chủ rừng, để người dân lấn chiếm 551,57 ha theo quy định tại các Điều 37, 60, 62 Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004; đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ và bản kết luận thanh tra cho cơ quan CSĐT Công an tỉnh để điều tra theo đúng thẩm quyền.