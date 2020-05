Khởi tố 6 bị can trong vụ 2 nhóm hỗn chiến ở Quy Nhơn

Công an Bình Định khởi tố 6 bị can trong vụ án 2 băng nhóm hỗn chiến ở TP.Quy Nhơn khiến 1 người chết vào rạng sáng 16.5.





Kinh hoàng cảnh chém nhau, một thanh niên rớt cánh tay rồi tử vong

Hình ảnh vụ hỗn chiến ở Quy Nhơn rạng sáng ngày 16.5 - Ảnh cắt từ clip





Chiều 19.5, Công an tỉnh Bình Định cho biết đã khởi tố 6 bị can trong vụ án 2 băng nhóm hỗn chiến ở TP.Quy Nhơn khiến 1 người chết vào rạng sáng 16.5. Trong đó, khởi tố 2 bị can về tội giết người và 4 bị can về tội gây rối trật tự công cộng.



Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Định cũng đã triệu tập khoảng 20 người liên quan vụ việc này để phục vụ công tác điều tra.



Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 0 giờ ngày 16.5, trên đường Phan Bội Châu (TP.Quy Nhơn) xuất hiện 2 nhóm thanh niên dùng hung khí rượt đuổi, chém nhau khiến L.Đ.Đ (27 tuổi, ở P.Nguyễn Văn Cừ, TP.Quy Nhơn) bị chém nhiều nhát vào người dẫn đến tử vong. Ngày 18.5, Công an tỉnh Bình Định đã khởi tố vụ án giết người và gây rối trật tự công cộng đối với vụ việc này.



Theo Hoàng Trọng (thanhnien)