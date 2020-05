Kinh hoàng cảnh chém nhau, một thanh niên rớt cánh tay rồi tử vong

Trong lúc hai băng nhóm ẩu đả nhau, một thanh niên đã bị chém rớt cánh tay, sau đó tử vong khi đang cấp cứu tại bệnh viện.





Sáng 16-5, nguồn tin riêng của phóng viên cho biết, anh L.Đ.Đ (27 tuổi; ngụ phường Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) đã tử vong vào lúc 0 giờ 15 phút cùng ngày khi đang cấp cứu tại bệnh viện.

Nạn nhân Đ. bị các đối tượng bỏ mặc tại hiện trường sau khi phát hiện bị chém rớt cánh tay





Thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ 30 phút khuya 15-5, tại trước tòa nhà Trung tâm Thương mại chợ Lớn Quy Nhơn (TP Quy Nhơn) đã xảy ra ẩu đả giữa hai băng nhóm gồm hàng chục thanh niên địa phương. Trong lúc đâm chém nhau bằng hung khí, phát hiện anh L.Đ.Đ bị chém đứt lìa cánh tay, nhóm thanh niên ngay sau đó rời khỏi hiện trường, bỏ mặc nạn nhân nằm thoi thóp một mình.



Sau đó, anh L.Đ.Đ được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên anh Đ. đã tử vong vào lúc 0 giờ 15 phút rạng sáng 16-5.



Nhận được tin báo, ngay trong đêm, Công an TP Quy Nhơn phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Định đến hiện trường để tiến hành điều tra, làm rõ và truy xét các đối tượng tham gia vụ đâm chém trên.



Theo Đ. Anh (NLĐO)