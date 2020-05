Kẻ bị truy nã đặc biệt nguy hiểm người Trung Quốc vừa sa lưới là ai?

Công an Đà Nẵng vừa bắt giữ Hồ Diệc Phẩm (SN 1986, trú tại huyện Thương Nam, tỉnh Triết Giang, Trung Quốc) khi đang lẩn trốn tại phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà.

Kẻ truy nã đặc biệt nguy hiểm vừa bị bắt.

Ngày 30/4, Công an Đà Nẵng cho biết vừa bàn giao đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm người Trung Quốc cho Cục Công an huyện Hà Khẩu (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc).

Trước đó, Công an Đà Nẵng nhận được thông tin đề nghị từ Công an Trung Quốc, phối hợp bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm từ Trung Quốc bỏ trốn sang Việt Nam từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai.

Công an Đà Nẵng truy tìm, bắt giữ Hồ Diệc Phẩm (SN 1986, trú tại huyện Thương Nam, tỉnh Triết Giang, Trung Quốc) khi đang lẩn trốn tại phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, Đà Nẵng.

Tại thời điểm bắt giữ, lực lượng chức năng thu giữ 15 điện thoại di động, 14 USB, 1 laptop, 39.400 nhân dân tệ...

Lực lượng chức năng đã tiến hành bàn giao đối tượng Hồ Diệc Phẩm cùng toàn bộ số tang vật thu giữ được cho Cục Công an huyện Hà Khẩu – Châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.