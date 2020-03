Công an 2 tỉnh vây bắt đối tượng đặc biệt nguy hiểm, bị truy nã 3 tội danh

Sau khi gây án, đối tượng đặc biệt nguy hiểm bị truy nã 3 tội danh đã lẩn trốn nhiều nơi.





Sáng 23-3, cơ quan công an đã di lý đối tượng Hồ Ngọc Nam (SN 1995, ngụ xã Đắk R’la, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) từ Đắk Lắk về Đắk Nông để điều tra theo thẩm quyền.





Đối tượng Hồ Ngọc Nam sa lưới





Trước đó, khoảng 22 giờ đêm 22-3, trong lúc đối tượng Nam vừa tới TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk để tiếp tục lẩn trốn thì bị lực lượng công an ở Phòng Cảnh sát hình sự 2 tỉnh Đắk Nông và Đắk Lắk tổ chức vây bắt và đã bị tóm gọn.



Trung tá Ngô Văn Dũng, Đội trưởng Đội Truy nã, truy tìm thuộc Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Nông, cho biết tháng 1-2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã quyết định truy nã bị can Hồ Ngọc Nam. Bị can Nam đã bị khởi tố 3 tội danh gồm: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức". "Sau khi gây án, đối tượng Nam đã lẩn trốn nhiều tỉnh thành như TP HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu" – Trung tá Ngô Văn Dũng cho biết thêm.



Theo Cao Nguyên (NLĐO)