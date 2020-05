Hải Phòng: Bắt nhiều đối tượng sử dụng, tàng trữ vũ khí "nóng"

Ngày 27/5, Công an Hải Phòng cho biết, lực lượng chức năng vừa phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng sản xuất, tàng trữ mua bán và sử dụng vũ khí “nóng” gây án.





Các vũ khí "nóng" do Nguyễn Khắc Mạnh tự chế. (Ảnh: TTXVN/phát)





Bắt nhóm đối tượng nổ súng bắn người tại bến xe Tiên Lãng



Khoảng 22 giờ 8 phút ngày 25/5, tại đường 25 (khu vực đối diện bến xe Tiên Lãng), thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng, một nhóm đối tượng đi trên xe máy Exciter màu trắng đỏ đã nổ súng (dạng súng bắn đạn hoa cải), khiến 1 nam thanh niên bị thương tích ở vùng cổ, chẩm, đỉnh sau và thái dương bên trái. Ngay sau khi gây án, nhóm đối tượng nhanh chóng lên xe máy, tẩu thoát khỏi hiện trường.



Nhận thông tin, Giám đốc Công an thành phố chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự cử tổ công tác gồm các trinh sát Đội 3 và Đội 5 khẩn trương xuống hiện trường phối hợp với Công an huyện Tiên Lãng, cùng các Cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, truy tìm dấu vết các đối tượng.



Quá trình khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng đã thu được 3 mẫu máu, 1 viên kim loại. Qua thu thập thông tin, các trinh sát đã xác định được danh tính của nạn nhân là M.V.T (sinh 1991, trú xã Quyết Tiến, huyện Tiên Lãng).



Tiếp tục rà soát các mối quan hệ của nạn nhân, thông tin tài liệu xung quanh vụ việc, lực lượng phá án đã tìm ra nguyên nhân dẫn đến vụ nổ súng. Theo đó, nạn nhân có cho Bùi Văn Tuấn (sinh 1999, trú xã Quyết Tiến, huyện Tiên Lãng) vay tiền.



Đến hạn, nhưng Bùi Văn Tuấn vẫn chưa chịu trả tiền, nên M.V.T. đi gặp Bùi Văn Tuấn để đòi nợ. Lời qua tiếng lại, cả hai xảy ra xô xát trên đường, nạn nhân có đấm Bùi Văn Tuấn.



Trong cơn bực tức, Bùi Văn Tuấn về nhà lấy súng (dạng súng bắn đạn hoa cải) và rủ thêm Nguyễn Xuân Diệu (sinh 1999) và Bùi Trung Thành (sinh 1999), đều trú xã Quyết Tiến, huyện Tiên Lãng. Cả 3 người cùng đi trên xe máy Exciter màu trắng đỏ của Bùi Văn Tuấn, tìm M.V.T để trả thù.



Vốn là người cùng xã, lại chơi với nhau lâu nên khi Bùi Văn Tuấn rủ, Nguyễn Xuân Diệu và Bùi Trung Thành đã đồng ý. Khi đi đến đường 25 (khu vực đối diện bến xe Tiên Lãng), thuộc khu 7, thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng, nhóm này phát hiện thấy M.V.T. Lập tức, Bùi Văn Tuấn rút súng bắn nạn nhân. Gây án xong cả ba nhanh chóng, phi theo hướng đường 10 tẩu thoát.



Lần theo dấu các đối tượng, các trinh sát Phòng Cảnh sát Hình sự đã tìm đến cửa hàng nội thất ôtô trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm nơi Bùi Văn Tuấn đang làm (Nguyễn Xuân Diệu cũng từng làm tại đây nhưng đã nghỉ việc). Tuy nhiên, sau khi gây án, Bùi Văn Tuấn cũng không còn xuất hiện tại nơi làm việc.



Các trinh sát Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an huyện Tiên Lãng tập trung mọi biện pháp nghiệp vụ, phát động quần chúng, truy bắt nhóm đối tượng bất kể ngày đêm. Chia thành nhiều mũi theo dõi, lần theo dấu vết đối tượng, tổ công tác của Phòng Cảnh sát Hình sự nhận được tin chiếc xe máy Exciter màu trắng đỏ mà các đối tượng sử dụng khi gây án đang được gửi tại một điểm trên đường 10.



Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 3 giờ ngày 27/5, sau hành trình rượt đuổi liên tục các đối tượng, tổ công tác Phòng Cảnh sát Hình sự phát hiện các đối tượng đang trong nhà nghỉ xã Hồng Quang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Đến 3 giờ 20 phút ngày 27/5, với sự phối hợp của Công an huyện Nam Trực, tổ công tác đã tóm gọn các đối tượng, ngay trong đêm đã di lý về Hải Phòng. Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an thành phố đang khẩn trương làm rõ vụ việc.



Bắt đối tượng trốn truy nã, chế tạo, tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép



Công an quận Ngô Quyền đã phát hiện đối tượng Nguyễn Khắc Mạnh (sinh 1980, trú xã Vân Đồn, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ), có biểu hiện chế tạo, tàng trữ vũ khí quân dụng. Đối tượng này mỗi khi đi ra ngoài đều đeo 1 túi xách nghi bên trong cất giữ súng.



Theo đó, chiều 26/5, tại khu vực cổng Cảng 4, đường Lê Thánh Tông, quận Ngô Quyền, các trinh sát Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Ngô Quyền đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Khắc Mạnh có hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.





Các đối tượng sử dụng, tàng trữ vũ khí “nóng” bị Công an Hải Phòng bắt giữ. (Ảnh: TTXVN/phát)





Khám xét nơi ở của đối tượng tại phòng trọ số 6/1/21 đường Do Nha, phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, cơ quan chức năng thu giữ 1 khẩu súng, 2 lựu đạn, 2 hộp thuốc súng, nhiều viên đạn các loại và các dụng cụ chế tạo súng.



Tại cơ quan Công an, Nguyễn Khắc Mạnh khai nhận tự học cách chế tạo súng trên mạng rồi mua linh kiện về lắp để đi bán...



Qua điều tra, Nguyễn Khắc Mạnh là đối tượng bị truy nã theo Quyết định truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thủy Nguyên về hành vi cố ý gây thương tích, đối tượng đặc biệt nguy hiểm. Hiện vụ việc được Công an quận Ngô Quyền tiếp tục điều tra, làm rõ.

