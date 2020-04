Phá đường dây ma túy cực lớn thu gần 15kg ma túy, hơn 71.000 viên thuốc lắc

Ngày 24/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP.HCM phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an, Công an quận 8, Công an quận Bình Thạnh, Công an quận Tân Phú (TP.HCM) vừa triệt phá thành công một đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy số lượng lớn từ Campuchia về TP.HCM.





Theo điều tra, cuối tháng 3 và đầu tháng 4, qua công tác nắm địa bàn trinh sát, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP.HCM phát hiện một đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy số lượng lớn từ Campuchia qua các tỉnh Tây Nam, đưa về TP.HCM để tiêu thụ.



Đáng nói, các đối tượng trong đường dây này thường vận chuyển mỗi lần khoảng 20kg ma túy đá, 10-20kg Ketamine, 10.000 - 20.000 viên thuốc lắc. Lực lượng đã tiến hành đeo bám để củng cố hồ sơ triệt phá.









Số lượng ma túy bị thu giữ.





Ngày 13/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP.HCM phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an, Công an quận 8, Công an Bình Thạnh, Công an quận Tân Phú đồng loạt ra quân, bắt giữ các đối tượng trong đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy.



Các đối tượng bị bắt giữ gồm Lê Thị Thúy, Lê Thị Ngọc Châu, Huỳnh Thị Châu Hạnh, Nguyễn Minh Hoài Nghĩa.



Tang vật thu giữ gồm 4,4kg ma túy đá, hơn 71.000 viên thuốc lắc, 8,78kg Ketamine, hơn 1,5 tỷ đồng, 6.000 USD, 14.000 Bath Thái, 13 điện thoại di động, 2 cân điện tử, 9 xe mô tô, 6 đầu thu camera giám sát và nhiều công cụ phương tiện hoạt động phạm tội khác.



Hiện, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP.HCM đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng trên theo quy định của pháp luật.

Theo Chí Tâm - Công Quý (Dân Việt)