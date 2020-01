Trộm xe SH bị truy đuổi, nam thanh niên rút dao đâm công an

Bị công an mật phục truy bắt, 1 trong 2 nam thanh niên trộm xe SH ở Ninh Bình đã nhảy xuống xe dùng dao đâm công an, tuy nhiên đã bị các chiến sĩ công an dũng cảm tóm gọn.

Chiều ngày 29-1, Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình cho biết cơ quan này đã điều tra, làm rõ và bắt giữ 2 nam thanh niên gây ra vụ trộm xe Honda SH trên địa bàn vào chiều ngày 28-1.

1 trong 2 đối tượng bị công an bắt giữ - Ảnh: Công an Ninh Bình

Theo Công an TP Ninh Bình, vào khoảng 16 giờ 10 phút ngày 28-1 (tức ngày 4 Tết Canh Tý 2020), Công an TP Ninh Bình đã nhận được đơn trình báo của chị Đào Thị Thanh Phương (SN 1982, ngụ đường Lương Văn Thăng, TP Ninh Bình) về việc bị kẻ gian lấy cắp 1 xe SH màu trắng mang BKS 35B1-586.29 khi đang để trước cửa nhà.

Công an TP Ninh Bình ngay lập tức đã tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, xuống hiện trường nắm bắt tình hình, triển khai lực lượng rà soát các đối tượng nghi vấn trộm xe SH, tổ chức tuần tra mật phục.

Đến 16 giờ 30 phút cùng ngày, tổ công tác Công an TP Ninh Bình phát hiện 2 nam thanh niên điều khiển xe máy đi trên đường Lương Văn Thăng (thuộc phường Đông Thành, TP Ninh Bình) có nhiều đặc điểm giống với hình ảnh trích xuất từ camera nên đã tiến hành kiểm tra hành chính.

Bất ngờ, thanh niên điều khiển xe SH tăng ga bỏ chạy, cùng lúc thanh niên ngồi sau nhảy khỏi xe, rút dao tấn công lực lượng công an. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ và sự mưu trí, dũng cảm, các chiến sĩ Công an TP Ninh Bình đã nhanh chóng khống chế, bắt giữ 2 đối tượng trên.

Tại cơ quan điều tra, 2 thanh niên khai tên là Trần Văn Lâm (SN 1986, ngụ xã Đồn Xá, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) và Nguyễn Trường Lộc (SN 1986, ngụ phường Trường Thi, TP Nam Định) đã khai nhận là người trộm chiếc xe SH của chị Đào Thị Thanh Phương.

Hiện vụ án đang được Công an TP Ninh Bình tiếp tục điều tra, làm rõ.