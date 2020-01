Bắt 9X chuyên trộm xe máy liên huyện

(GLO)- Công an huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai vừa bàn giao đối tượng Nguyễn Như Mạnh (SN 1993, trú tại huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) cho Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Đối tượng Mạnh tại Cơ quan Công an. Ảnh: Văn Ngọc

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 2-1, khi Mạnh đang ở tại thôn Phú Vinh, xã Ia Băng, huyện Chư Prông thì bị tổ công tác của Công an huyện Chư Prông bắt giữ. Tại Cơ quan Công an, Mạnh khai nhận mình đã cùng đồng bọn thực hiện 3 vụ trộm cắp xe máy tại địa bàn huyện Chư Prông và 3 vụ trộm xe máy khác tại địa bàn TP. Pleiku. Công an huyện Chư Prông đã phối hợp cùng Công an TP. Pleiku và Phòng Cảnh sát Hình sự thu giữ 2 xe máy tang vật của vụ án mà Mạnh đã trộm cắp.