Xét xử đại án AIC: Cựu Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai nhận tội, xin khoan hồng

Bị cáo Phan Huy Anh Vũ, 55 tuổi, cựu Giám đốc Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, cựu Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai, khai đã nhận 14,8 tỉ đồng từ Công ty AIC để giúp thông thầu, nhưng cho rằng đấy là “quà cảm ơn”, không phải “của hối lộ”.





Xin được truy tố một trong 2 tội danh



Ngày 22.12, TAND TP.Hà Nội tiếp tục phiên xử sơ thẩm “đại án” xảy ra tại Bệnh viện (BV) đa khoa Đồng Nai, Công ty CP Tiến Bộ Quốc tế (Công ty AIC, do bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn làm Chủ tịch HĐQT, đang bỏ trốn), gây thiệt hại cho nhà nước hơn 152 tỉ đồng. Tại tòa, các bị cáo Trần Đình Thành, cựu Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai; Đinh Quốc Thái, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, đã nhận tội, không phản đối cáo trạng.



Bị cáo Phan Huy Anh Vũ, cựu Giám đốc BV đa khoa Đồng Nai, cựu Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai. Ảnh: Kiến Trần



Theo cáo trạng, do được bị cáo Vũ tạo điều kiện trong đấu thầu, bà Nhàn đã chỉ đạo cấp dưới nhiều lần đưa cho ông Vũ tổng số tiền 14,8 tỉ đồng. Bị cáo Vũ bị truy tố về 2 tội “nhận hối lộ” và “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.



Tại tòa, bị cáo Vũ thừa nhận đã chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty AIC dự thầu, trúng thầu nhưng xin HĐXX khoan hồng, chỉ truy tố một trong 2 tội danh vì “dù 2 tội đều đúng nhưng chỉ là nguyên nhân, hậu quả của nhau”.



Theo bị cáo Vũ, so với các bị cáo khác cũng vi phạm quy định đấu thầu, cũng nhận quà biếu của Công ty AIC nhưng chỉ bị truy tố một tội danh mà bị cáo này bị truy tố 2 tội danh. Về việc này, HĐXX nêu quan điểm về tội “nhận hối lộ” chỉ cần hứa hẹn giúp đỡ rồi sau đó nhận tiền đã là cấu thành hành vi phạm tội, nhận trước khi làm việc hay sau không quan trọng.



“Nghĩ rằng đó là quà cảm ơn” (?)



Bị cáo Vũ khai quen bị cáo Nhàn vào năm 2012 trong một lần bà Nhàn đến thăm BV cũ để xem tình hình và mức độ đầu tư BV mới. Quá trình thực hiện dự án, cựu Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Trần Đình Thành giới thiệu bà Nhàn và đề nghị ông Vũ tạo điều kiện. Sau đó, bà Nhàn gặp ông Vũ và nói nếu dự án tổ chức đấu thầu thì tạo điều kiện cho Công ty AIC, do đơn vị mình đang trúng thầu nhiều nơi, có năng lực tài chính để đáp ứng được những gói thầu lớn của BV.



Tại tòa, bị cáo Nguyễn Thị Dung (Tổng giám đốc Công ty Mediconsult VN) thừa nhận cáo trạng truy tố đúng người, đúng tội nhưng hơi nặng. Bị cáo Dung cho biết quen bà Nhàn trong một lần dẫn đoàn Công ty AIC đến thăm Mediconsult. Sau đó, bà Nhàn nhờ Mediconsult viết cho một số đề xuất phát triển các dự án; đã thực hiện được 4 nghiên cứu. Tuy nhiên, do chưa nhận được tiền phí nên năm 2009, bị cáo Dung đến Công ty AIC đòi tiền thì bà Nhàn khất nợ, rồi hứa sẽ giới thiệu cho một dự án. Sau đó, bị cáo Dung được bị cáo Vũ gọi điện bảo có người giới thiệu, mời vào làm việc với dự án BV đa khoa Đồng Nai.



Bị cáo Dung khai đã chỉ đạo bị cáo Vũ Quang Ngọc, Phó giám đốc Mediconsult VN, làm hồ sơ tư vấn cho dự án BV đa khoa Đồng Nai. Với cáo buộc chỉ đạo cấp dưới lập hồ sơ thông đồng với nhà thầu và chủ đầu tư, bị cáo Dung cho rằng không đúng vì không nhận được báo cáo và cũng chưa bao giờ liên lạc, trao đổi với ai khác của Công ty AIC.



Tuy nhiên, khai tại tòa, bị cáo Ngọc thừa nhận hành vi thông đồng lập hồ sơ thầu theo hướng giúp Công ty AIC như cáo trạng nêu. Đặc biệt, bị cáo này khai trái ngược với bà Dung, rằng đã “báo cáo cô Dung việc xây dựng cấu hình kỹ thuật phụ thuộc vào sự lựa chọn của chủ đầu tư và Công ty AIC”.



Hôm nay (23.12), tòa sơ thẩm tiếp tục phần tranh tụng.



Bị cáo Vũ thừa nhận đã có 2 hành vi tạo điều kiện cho Công ty AIC tham gia thầu và trúng thầu. Thứ nhất, bị cáo Vũ đã chỉ đạo cấp dưới rằng Công ty AIC uy tín do bị cáo Thành giới thiệu nên phải tạo điều kiện thuận lợi. Thứ hai, bị cáo Vũ thừa nhận đã tiết lộ người thẩm định giá cho Công ty AIC. “Việc tạo điều kiện cho Công ty AIC mua, nộp hồ sơ, dự thầu thì bị cáo không làm. Đấy là những việc nhỏ. Lúc đó xây dựng công trình BV rất nặng nề, nhiều gói thầu cùng lúc nên bị cáo chịu áp lực lớn. Việc mua hồ sơ thế nào thì bị cáo không quan tâm, chỉ chỉ đạo cấp dưới tạo điều kiện cho Công ty AIC làm sao để tham gia đấu thầu và trúng thầu các gói này”, bị cáo Vũ khai.



Bị cáo Vũ khai đã không đặt điều kiện gì. Sau khi BV hoàn thành, đưa vào sử dụng thì bị cáo Trần Mạnh Hà (đang bỏ trốn), cựu Phó tổng giám đốc Công ty AIC, đến gặp và đưa quà cho Vũ, nói là “quà của chị Nhàn tặng”. Lần đầu nhận quà của Công ty AIC là vào tháng 8.2015 với 1,8 tỉ đồng tiền mặt tại phòng làm việc của bị cáo. Từ sau đó đến tháng 2.2016, ông Vũ nhận thêm 5 gói quà của Công ty AIC do bị cáo Hà đưa, tổng số tiền là 14,8 tỉ đồng. “Bị cáo tha thiết xin HĐXX châm chước, bởi hành vi này bị cáo không ý thức, chỉ nghĩ rằng đó là quà cảm ơn vì công việc xong xuôi hết rồi, chứ không phải chưa bắt đầu”, bị cáo Vũ khai và cho biết đã cùng gia đình nộp lại 14,8 tỉ đồng.

Theo Trần Cường-Lê Quân (TNO)