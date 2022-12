Bình Định: Xe lôi tông trụ điện, một phụ nữ tử vong  

Khoảng 3 giờ 30 phút ngày 3.12, trên tỉnh lộ 636 thuộc thôn Kim Xuyên, xã Phước Hòa, H.Tuy Phước (Bình Định), một chiếc xe lôi đã tông vào trụ điện ven đường, khiến một người phụ nữ ngồi trên xe tử vong.





Qua xác định, nạn nhân tử vong là chị Trần Thị Xia (43 tuổi, ngụ thôn Lương Bình, xã Phước Thắng, H.Tuy Phước, Bình Định).



Vào thời điểm trên, chị Xia cùng chồng là anh Mai Thanh Tài (40 tuổi, người điều khiển xe lôi) đi xe lôi từ xã Phước Thắng đến chợ đầu mối Ngô Gia Tự, P.Bình Định, TX.An Nhơn (Bình Định) mua trái cây rồi chở về chợ Gò Bồi để bán. Sau khi mua xong, chất hàng lên xe, về đến đoạn thuộc thôn Kim Xuyên, xã Phước Hòa thì xảy ra tai nạn.



Hiện trường vụ tai nạn chết người. Ảnh: Minh Lê



Xe lôi mất lái, chệch khỏi mặt đường, lao vào trụ điện. Hậu quả, chị Xia đập đầu vào trụ điện, tử vong; còn anh Tài may mắn không bị thương; xe bị hư hỏng nhẹ. Tai nạn xảy ra trong lúc trời mưa rất to.



Nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an H.Tuy Phước điều tra làm rõ.



Theo MINH LÊ (TNO)