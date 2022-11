Quảng Ngãi: Xe ôtô đâm vào dải phân cách làm 2 người chết

Vụ tai nạn xảy ra sáng 6/11 khi ôtô 7 chỗ lưu thông theo hướng Bắc-Nam qua huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi thì bất ngờ đâm mạnh vào dải phân cách, làm tài xế tử vong tại chỗ, 1 người chết ở bệnh viện.



Pleiku: Ô tô mất lái lao lên dải phân cách

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)





Ngày 6/11, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ xe ôtô 7 chỗ đang lưu thông thì bất ngờ đâm mạnh vào dải phân cách, khiến 2 người tử vong.



Lúc 5 giờ cùng ngày, tại Km 1028+800m, trên quốc lộ 1A, đoạn qua thôn Trị Bình, xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn, xe ôtô 7 chỗ biển kiểm soát 92A 151.68 do tài xế Nguyễn Đình Quốc T. (34 tuổi, trú xã Điện Minh, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) điều khiển, lưu thông theo hướng Bắc-Nam và trên xe chở 4 người.



Khi đến địa điểm trên tài xế Nguyễn Đình Quốc T. bất ngờ đâm vào dải phân cách giữa đường quốc lộ 1A. Cú va chạm khiến tài xế tử vong tại chỗ.



Người đi cùng trên xe là chị Nguyễn Thị L. (22 tuổi, trú phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn) bị thương nặng, được người dân đưa đến Trung tâm y tế huyện Bình Sơn cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên chị Nguyễn Thị L. đã tử vong.



Có 3 người còn lại trên xe gồm Nguyễn Thị Nh., Nguyễn Thị C., Nguyễn Hữu T. bị thương, đang điều trị tại bệnh viện.



Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Bình Sơn đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để lấy thông tin, khám nghiệm hiện trường, đồng thời phân luồng điều tiết giao thông.



Nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn đang được Công an huyện Bình Sơn tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Phạm Cường (TTXVN/Vietnam+)