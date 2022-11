Quảng Bình: Triệt phá đường dây đánh bạc 80 tỉ đồng

Công an tỉnh Quảng Bình vừa phối hợp với Bộ Công an triệt phá đường dây đánh bạc, cá độ qua mạng internet với tổng giá trị lên đến 80 tỉ đồng.





Ngày 3.11, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Bình cho biết đơn vị vừa phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an triệt phá thành công một đường dây đánh bạc, cá độ qua mạng internet với tổng giá trị lên đến 80 tỉ đồng.



Các nghi phạm tại cơ quan điều tra tỉnh Quảng Bình. Ảnh Công an tỉnh Quảng Bình



Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an và công an các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Bình triển khai lực lượng phá chuyên án 2021B về nhóm đánh bạc, tổ chức đánh bạc quy mô lớn.



Qua thời gian điều tra, lực lượng công an đã triệu tập, kiểm tra nơi ở của 24 nghi phạm tại TP.Đồng Hới, H.Tuyên Hóa, H.Bố Trạch (Quảng Bình), qua đó tạm giữ 14 nghi phạm.





Các nghi phạm khai nhận về hành vi phạm pháp của mình. Ảnh Công an tỉnh Quảng Bình



Qua quá trình đấu tranh đã xác minh các nghi phạm sử dụng mạng xã hội nhận tài khoản đánh bạc cấp Master, thực hiện truy cập đánh bạc trên các trang web như agbong88.com, va88pro.com, viva88.net… và giao dịch chuyển nhận tiền qua tài khoản ngân hàng.



Công an tỉnh Quảng Bình cũng đã thu giữ tang vật gồm 114 triệu đồng, 21 điện thoại di động, máy tính, 2 ô tô và gần 1.000 trang tài liệu liên quan đến hoạt động đánh bạc qua mạng internet. Bước đầu xác định, tổng số tiền giao dịch qua mạng internet để đánh bạc trong thời gian từ đầu tháng 9 đến nay khoảng 80 tỉ đồng. Hiện đường dây đánh bạc qua mạng này vẫn đang được Công an tỉnh Quảng Bình tiếp tục xử lý và mở rộng điều tra.

Theo Bá Cường (TNO)