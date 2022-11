Đã có 39 nhà cung cấp nước ngoài tự nguyện đăng ký thuế tại Việt Nam

(GLO)- Cục Thuế doanh nghiệp lớn (Tổng cục Thuế) vừa có Thông báo số 357/TB-DNL công bố danh sách 39 nhà cung cấp nước ngoài đăng ký thuế tại Việt Nam trên Cổng Thông tin điện tử dành cho Nhà cung cấp nước ngoài đăng ký thuế tại Việt Nam.





Theo đó, danh sách được Cục Thuế doanh nghiệp lớn đăng tải công khai trên trang Website: https://etaxvn.gdt.gov.vn/nccnn/Request. Một số nhà cung cấp nước ngoài được Tổng cục Thuế vừa công bố gồm: Microsoft Regionnal Sales Pte Ltd; iHerb, LLC; Netflix Pte. Ltd; Tiktok Pte. Ltd; Blizzard Entertainment Inc; Educational Testing Service; LinkedIn Singapore Tte. Ltd; Ezviz International Limited…



Đến nay một số nhà cung cấp nước ngoài kê khai nộp thuế lớn như Meta (Facebook) nộp trên 1.700 tỷ đồng, Google nộp gần 1.000 tỷ đồng…

Danh sách nhà cung cấp nước ngoài đăng ký thuế tại Việt Nam.



Trước đó, ngày 21-3-2022, Tổng cục Thuế đã chính thức công bố ứng dụng Cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài để thực hiện việc đăng ký, kê khai, nộp thuế trực tiếp từ bất cứ đâu trên thế giới.



Sau hơn 6 tháng triển khai, đã có 36 nhà cung cấp nước ngoài đăng ký, khai và nộp thuế qua Cổng với tổng số thuế đã khai, nộp đạt trên 1.200 tỷ đồng. Trong đó, các danh nghiệp lớn như Google, Meta (Facebook), Microsoft, TikTok, Netfix, Apple đều cũng đã đăng ký, khai, nộp thuế qua Cổng.



Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) cho biết sẽ cập nhật thường xuyên danh sách các nhà cung cấp nước ngoài trực tiếp đăng ký thuế, kê khai thuế; các nhà cung cấp ở nước ngoài có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số tại Việt Nam.



Cục Thuế doanh nghiệp lớn cho biết, việc công bố danh sách các nhà cung cấp nước ngoài đăng ký thuế tại Việt Nam được căn cứ trên cơ sở quy định tại Luật Quản lý thuế, Nghị định số 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế và các văn bản có liên quan.



Với phương thức thu thuế mới này, Việt Nam trở thành 1 trong 4 quốc gia đầu tiên ở khu vực ASEAN khẳng định chủ quyền đánh thuế của quốc gia đối với tổ chức, cá nhân ở nước ngoài có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử xuyên biên giới ở nước ta.





HUỲNH LÊ (tổng hợp)