Khởi tố 2 cán bộ công an PCCC trong vụ cháy quán karaoke làm 32 người chết

Quyết định khởi tố 2 cán bộ công an này đã được VKSND tỉnh Bình Dương phê chuẩn cùng ngày. Trong đó, 1 người bị bắt giam, 1 người tại ngoại.





Tối 7-10, theo nguồn tin riêng của Báo Người Lao Động, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố và khám xét nơi làm việc đối với 2 cán bộ thuộc đội PCCC Công an TP Thuận An về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", liên quan đến vụ cháy karaoke An Phú khiến 32 người chết.





2 cán bộ công an bị bắt liên quan đến vụ cháy quán karaoke An Phú



Ngoài ra, Công an tỉnh Bình Dương cũng đã công bố quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với hai cán bộ này.



Theo nguồn tin này, 1 người bị bắt tạm giam, còn 1 người được cho tại ngoại vì lý do sức khỏe.



Như Báo Người Lao động đã đưa tin, vào lúc 20 giờ 30 ngày 6-9 vụ cháy xảy ra, nguyên nhân cháy được xác định là do chập điện.



Ngày 8-9, Cơ quan CSĐT Công an Bình Dương đã khởi tố vụ án "Vi phạm về quy định phòng cháy chữa cháy" và ngày 16-9 khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Anh Xuân, chủ quán karaoke An Phú.



Theo Thảo Nguyễn (NLĐO)