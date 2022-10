Cứu 13 ngư dân và tàu cá gặp nạn trên biển

Ngày 30.10, tàu cứu nạn SAR 412 đưa tàu cá và 13 ngư dân Bình Định về đến Đà Nẵng an toàn.





Trước đó, sáng 28.10, khi đang hành nghề trên vùng biển tỉnh Quảng Trị thì tàu cá BĐ 96728 gồm 13 thuyền viên do ông Võ Văn Như (37 tuổi, ngụ xã Hoài Hải, H.Hoài Nhơn, Bình Định) làm thuyền trưởng bất ngờ bị hỏng máy chính, mất khả năng điều động, không thể về nơi tránh trú bão. Ông Như huy động các thuyền viên nỗ lực khắc phục, sửa chữa máy chính nhưng không thành.



Tàu SAR 412 lai dắt tàu cá BĐ 96728 về bờ. Ảnh: Nguyễn Tú



Nhận tin báo, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Đà Nẵng MRCC) phối hợp Đài thông tin duyên hải Đà Nẵng phát thông báo hàng hải khẩn cấp, kêu gọi các phương tiện trong khu vực đến hỗ trợ tàu gặp nạn; đồng thời, cử tổ kỹ thuật hướng dẫn các thuyền viên tàu BĐ 96728 sửa chữa máy chính.



Đến sáng 29.10, thời tiết khu vực có chuyển biến xấu do ảnh hưởng bởi bão số 7 (Nalgae). Tại thời điểm gặp nạn, trong khu vực không có phương tiện đủ khả năng hỗ trợ cho tàu BĐ 96728 do thời tiết khắc nghiệt. Trong khi đó, mọi nỗ lực sửa chữa máy chính đều không thành công; nước tràn vào càng nhiều, tàu BĐ 96728 trôi dạt nhanh dưới điều kiện thời tiết xấu tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn hàng hải. 13 thuyền viên gặp nạn hoảng loạn, kiệt sức sau nhiều giờ nỗ lực sửa chữa máy chính và tát nước cứu tàu.



Trước tình hình trên, Đà Nẵng MRCC cho tàu SAR 412 xuất phát ứng cứu. Lúc 17 giờ 45 cùng ngày, lực lượng cứu nạn hàng hải đã đến hiện trường, triển khai tìm kiếm và tiếp cận được tàu BĐ 96728. Các nhân viên cứu nạn nhanh chóng lên tàu BĐ 96728 để bơm chống chìm, kết nối dây lai dắt và đưa 13 thuyền viên sang tàu SAR 412 để đảm bảo an toàn, kiểm tra sức khỏe, chăm sóc y tế.



Tàu SAR 412 hỗ trợ lai dắt tàu cá BĐ 96728 thoát khỏi khu vực nguy hiểm, đến trưa qua 30.10 vào đến đất liền.



Theo NGUYỄN TÚ (TNO)