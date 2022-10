Bắt nữ giám đốc lợi dụng "chuyến bay giải cứu" để lừa đảo

Lợi dụng chủ trương tổ chức các chuyến bay nhân đạo để “giải cứu” đồng bào đang bị kẹt lại ở nước ngoài do dịch COVID-19, Trần Thị Hoàng Anh đã quảng bá dịch vụ đưa công dân về Việt Nam để chiếm đoạt nhiều tỷ đồng.





Tối 30/10, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng đã bắt giữ Trần Thị Hoàng Anh (SN 1993), Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Du lịch Nhi Anh để điều tra, xử lý về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4, Điều 174 BLHS, đồng thời tiến hành khám xét nơi ở của đối tượng tại phường Vị Xuyên, TP Nam Định, tỉnh Nam Định.



Công an Đà Nẵng thực hiện bắt giữ đối tượng Trần Thị Hoàng Anh tại Nam Định tối 30/10.



Theo Cơ quan điều tra, mặc dù Công ty Nhi Anh không có chức năng, không được cấp phép tổ chức đưa người nước ngoài về Việt Nam nhưng năm 2021, Trần Thị Hoàng Anh đã thông qua nhiều kênh trực tiếp và gián tiếp để quảng bá dịch vụ này. Hàng chục công dân đã liên hệ trực tiếp, hoặc thông qua các đầu mối trung gian để liên hệ với Hoàng Anh và đăng ký về nước thông qua các chuyến bay giải cứu.



Hoàng Anh đã yêu cầu mỗi khách hàng phải nộp số tiền “trọn gói” khoảng 50-70 triệu đồng, bao gồm tiền vé máy bay, xét nghiệm COVID-19, chi phí cách ly… Do nóng lòng được về nước, hàng chục người đã tin tưởng chuyển cho Hoàng Anh số tiền nhiều tỷ đồng. Để trấn an nạn nhân trong thời gian chờ đợi được “giải cứu”, Hoàng Anh đã sử dụng code máy bay và giả mạo các công văn của Ban chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 để khách hàng tin tưởng và tiếp tục chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của đối tượng hoặc của Công ty Nhi Anh.



Sau khi nhận được tố cáo của một số bị hại, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã vào cuộc để điều tra, xác minh hành vi phạm tội của Trần Thị Hoàng Anh. Đại tá Nguyễn Văn Tăng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết, Trần Thị Hoàng Anh đã thực hiện hành vi lừa đảo với phương thức, thủ đoạn tinh vi.



Việc lợi dụng chính sách nhân đạo của nhà nước để lừa đảo bà con ở nước ngoài gây bức xúc cho nhiều kiều bào đang khốn khó. Khi bị tố giác, đối tượng đã tìm cách lẩn trốn. Công an Đà Nẵng kêu gọi những người dân nào là bị hại của đối tượng nói trên cần nhanh chóng liên hệ, trình báo và cung cấp thông tin phục vụ điều tra, thu hồi thiệt hại.



Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.



Theo THÂN LAI (cand)

https://cand.com.vn/Ban-tin-113/bat-nu-giam-doc-loi-dung-chuyen-bay-giai-cuu-de-lua-dao-i672613/