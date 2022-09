Trong hai ngày 27 và 28/9, TAND tỉnh Lạng Sơn đã xét xử sơ thẩm vụ án "Mua bán tài liệu bí mật nhà nước". Trong 20 bị cáo, có 19 bị cáo từng là công chức nhà nước, 1 bị cáo làm nghề tự do.





Theo cáo trạng cũng như lời khai của các bị cáo tại phiên tòa, các bị cáo đã có hành vi phạm tội trong hai kỳ thi: Kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức tỉnh Lạng Sơn và kỳ thi tuyển dụng công chức tỉnh Lạng Sơn năm 2021.



Trong đó, Đinh Thị Giang, Nông Thị Hòa, Hoàng Thanh Thảo, Hoàng Trung Mạnh (đều là công chức thuộc Phòng Công chức, Viên chức Sở Nội vụ) và Chúc Ngọc Huyền (công chức Phòng Nội vụ TP.Lạng Sơn) là những bị cáo đóng vai trò tích cực, thông đồng để thực hiện hành vi mua bán đề thi, đáp án và hưởng lợi bất chính. Các bị cáo còn lại là người môi giới, thí sinh trong các kỳ thi.

Toàn cảnh xét xử 20 bị cáo trong vụ mua bán đề thi công chức ở Lạng Sơn. Ảnh: A Tam



Cụ thể, tại kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức tỉnh Lạng Sơn năm 2021, Đinh Thị Giang và Hoàng Trung Mạnh là những thí sinh dự thi.



Khoảng đầu tháng 12/2021, sau khi biết Hoàng Thanh Thảo được tham gia Ban đề thi, Đinh Thị Giang, Hoàng Thanh Thảo, Hoàng Trung Mạnh và Nông Thị Hòa đã cùng trao đổi tìm cách để Thảo lấy đề thi chính thức môn chuyên môn, nghiệp vụ cho Giang và Mạnh.



Sau đó, Giang cho cả nhóm biết có một số thí sinh khác cũng có nhu cầu nhờ giúp đỡ để đỗ kỳ thi này. Cả 4 bị cáo gồm: Giang, Mạnh, Thảo, Hòa đã thống nhất sẽ lấy đề và đáp án đưa cho các thí sinh có nhu cầu mua để sử dụng và thu trước của mỗi thí sinh này số tiền 50 triệu đồng/người.



Người tìm được thí sinh có nhu cầu mua đề thi và đáp án sẽ được hưởng 25 triệu đồng, còn Thảo được hưởng 25 triệu đồng.



Sau khi nhận được tiền, Giang đã gọi cho những người mua đề thi và đáp án đến nhà Giang và một số địa điểm khác để nhận tài liệu thi.



Tổng cộng, Đinh Thị Giang đã thực hiện hành vi mua bán đề thi và đáp án (thuộc tài liệu bí mật Nhà nước) cho các thí sinh để hưởng lợi 165 triệu đồng; Hoàng Thanh Thảo cũng thực hiện hành vi tương tự để hưởng lợi 170 triệu đồng; Nông Thị Hòa hưởng lợi 30 triệu đồng; Chúc Ngọc Huyền hưởng lợi 7,5 triệu đồng; Phạm Thị Hường hưởng lợi 12,5 triệu đồng.



Tại kỳ thi tuyển dụng công chức tỉnh Lạng Sơn vào tháng 7/2021, Hoàng Trung Mạnh được làm Thư ký Ban đề thi kiêm Tổ trưởng tổ in sao tài liệu.



Giang và Mạnh đã cùng trao đổi tìm cách để Mạnh chuyển để thi và đáp án chính thức môn nghiệp vụ chuyên ngành từ khu vực cách ly làm đề thi ra bên ngoài để bán cho các thí sinh có nhu cầu với số tiền 300 triệu đồng/người.



Người tìm được thí sinh có nhu cầu sẽ được hưởng 50% số tiền; số còn lại Mạnh được hưởng.



Mạnh đã chủ động đề xuất lập 1 tài khoản Gmail để sau khi có đề thi và đáp án chính thức, Mạnh sẽ chuyển vào tài khoản Gmail này. Từ đó, Giang tải đề thi và đáp án về chỉnh sửa và in ra, đưa cho Thảo, Hòa và Chúc Ngọc Huyền nhận, chuyển cho các thí sinh có nhu cầu.



Tiếp đó, khi được Mạnh báo mã đề thi chính thức các môn thi, Giang đã gọi điện cho các đồng phạm biết để báo lại cho thí sinh.



Trong vụ án này, Mạnh được hưởng lợi số tiền 650 triệu đồng; Đinh Thị Giang hưởng lợi 580 triệu đồng.





Các bị cáo trong vụ mua bán đề thi công chức ở Lạng Sơn. Ảnh: A Tam



Sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ, trong quá trình điều tra, xét xử các bị cáo đã chủ động giao nộp một phần hoặc toàn bộ số tiền hưởng lợi bất chính; xét nhân thân của các bị cáo, căn cứ các hồ sơ tài liệu, chứng cứ, kết quả phần tranh tụng tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt 20 bị cáo phạm tội "Mua bán tài liệu bí mật Nhà nước".



Trong đó, bị cáo Đinh Thị Giang lĩnh án 4 năm 6 tháng tù, truy thu số tiền 480 triệu đồng còn lại do hưởng lợi bất chính mà chưa giao nộp cho cơ quan Nhà nước.



Hoàng Trung Mạnh lĩnh án 3 năm 6 tháng tù; Hoàng Thanh Thảo lĩnh án 3 năm 6 tháng tù; Nông Thị Hòa lĩnh án 3 năm tù. Các bị cáo này đều bị phạt bổ sung 30 triệu đồng và cấm đảm nhiệm chức vụ trong 3 năm sau khi chấp hành án.



Đối với 16 bị cáo còn lại hưởng mức án treo, từ 1 năm 3 tháng đến 3 năm và chịu thời gian thử thách từ 2 năm 6 tháng đến 4 năm 6 tháng. Trong đó, có 15 bị cáo bị phạt bổ sung 20 triệu đồng, 1 bị cáo không áp dụng phạt tiền (do là lao động tự do, dân tộc thiểu số sinh sống tại vùng kinh tế đặc biệt khó khăn).



Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến hoạt động quản lý hành chính, an ninh, an toàn bí mật Nhà nước. Đây là hồi chuông cảnh tỉnh cho các hành vi hám lợi, vi phạm quy định bảo vệ bí mật Nhà nước.

Theo Gia Tưởng (Dân Việt)

https://danviet.vn/xet-xu-20-bi-cao-trong-vu-mua-ban-de-thi-cong-chuc-o-lang-son-20220928153559992.htm