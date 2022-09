Khởi tố đối tượng lừa mua được "suất chữa HIV ở Úc", chiếm đoạt 3,6 tỷ đồng

Ngày 14-9, Công an TPHCM cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam Hồ Văn Toàn (sinh năm 1991, ngụ TP Thủ Đức) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức”.



Trước đó, năm 2018, anh N.T.N. (sinh năm 1989, ngụ TP Thủ Đức) thông qua mạng xã hội quen biết với Toàn. Qua trò chuyện, N. nhờ Toàn xin làm việc ở 1 tập đoàn và được người này đồng ý. Sau đó, anh N. đi khám sức khỏe thì phát hiện bị nhiễm HIV nên nói cho Toàn.



Lúc này, Toàn nói với anh N. rằng, “Bên Úc mới nghiên cứu ra thuốc chữa HIV, thử nghiệm cho người trong khối ASEAN, mỗi nước được một người và Việt Nam được một suất. Toàn sẽ mua cho N. một suất điều trị HIV với giá 90 triệu đồng, nếu N. và gia đình đồng ý thì cha của Toàn là ông H.L.P. sẽ đứng ra làm thủ tục bảo lãnh cho N. và gia đình được sang Úc chữa trị và định cư”.



Tin lời của Toàn, anh N. bàn với gia đình và nhờ Toàn giúp sang Úc để điều trị bệnh. Từ tháng 12-2018 đến tháng 12-2020, Toàn đưa nhiều lý do như: mua vé máy bay, mua thuốc điều trị, thuê bác sĩ, mua nhà, mua xe bên Úc, mua máy truyền máu riêng... và yêu cầu anh N. và gia đình đưa tiền cho Toàn tổng cộng 3,6 tỷ đồng. Nhận tiền xong, Toàn hứa "nếu gia đình N. không muốn đi Úc nữa thì sẽ trừ chi phí, hoàn trả lại tiền"!



Cuối năm 2020, anh N. thấy Toàn không có động thái gì nên yêu cầu Toàn trả lại tiền nhưng người này né tránh. Sau đó, Toàn báo với N. đã trả lại 3,6 tỷ đồng và đưa ra các giấy tờ của một đơn vị thể hiện việc Toàn đã chuyển cho N. thông qua tài khoản của N. mở tại một ngân hàng.



Tuy nhiên, tới nay gia đình anh N. vẫn chưa nhận được tiền nên nhiều lần liên hệ với Toàn để làm rõ nhưng Toàn trốn tránh. Sau đó, anh N. cùng người thân trình báo công an.



Quá trình điều tra, công an xác định do cần tiền trả nợ, tiêu xài nên Toàn đã đưa ra thông tin gian đối về việc có thể giúp gia đình bà H. (mẹ của Nguyễn Thành N.) sang Úc định cư và chữa trị HIV cho N. để gia đình bà này tin tưởng đưa 3,6 tỷ đồng, sau đó chiếm đoạt.



Để che giấu hành vi phạm tội, Toàn đã tải các văn bản của một số cơ quan, đơn vị về máy tính rồi tự chỉnh sửa các nội dung thông tin cá nhân, ngày tháng, cắt ghép hình, con dấu, chữ ký... tạo thành 10 tài liệu hoàn chỉnh. Sau đó, Toàn trực tiếp đưa giấy tờ cho gia đình bà H. để thể hiện Toàn đang làm các thủ chuyển trả lại tiền cho gia đình bà H.



Cơ quan điều tra nhận định hành vi của Toàn đã đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Theo CHÍ THẠCH (SGGPO)