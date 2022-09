Chứng cứ buộc tội cựu Giám đốc Bệnh viện Mắt TP.HCM là gì ?

Viện KSND tối cao vừa hoàn tất cáo trạng, chuyển toàn bộ hồ sơ sang TAND TP.HCM để xét xử cựu Giám đốc Bệnh viện Mắt TP.HCM Nguyễn Minh Khải (50 tuổi) và 7 bị can khác tại bệnh viện này (đều là thuộc cấp của bị can Khải).





Các bị can bị truy tố tội danh “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, gây thiệt hại cho Quỹ Bảo hiểm y tế và người bệnh hơn 14,2 tỉ đồng. Trong đó, Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán chênh lệch tăng hơn 5,2 tỉ đồng, người bệnh đã thanh toán chênh lệch tăng gần 9 tỉ đồng.



Cơ quan chức năng tiến hành khám xét nơi làm việc của Giám đốc Bệnh viện Mắt TP.HCM ngày 4.11.2019. Ảnh: CTV



Theo cáo trạng, thực hiện chỉ đạo của cựu Giám đốc Bệnh viện (BV) Mắt TP.HCM, các bị can còn lại đã can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động đấu thầu mua sắm thủy tinh thể nhân tạo của BV này. Từ đó, chấm “không đạt” đối với nhà thầu là Công ty Codupha, chấm trúng thầu với 2 nhà thầu còn lại tham gia dự thầu là Công ty Tâm Hợp và Công ty Hào Tín.



Cũng theo hồ sơ vụ án, chứng cứ để cơ quan tiến hành tố tụng buộc tội bị can Khải chính là lời khai của các bị can khác. Cụ thể, bị can Khải đã có những lời nói, chỉ đạo, định hướng chấm thầu trái phép, để loại nhà thầu Codupha. Theo hồ sơ, quá trình tố cáo các cá nhân tại BV Mắt ở TP.HCM vi phạm đấu thầu, ông B.V.D đã cung cấp một file ghi âm được lưu trữ trong USB.



Ngày 11.1.2019, Cơ quan CSĐT Bộ Công an trưng cầu Viện Khoa học hình sự Bộ Công an giám định âm thanh, giọng nói trong file ghi âm trên (mẫu cần giám định) và giọng nói của các bị can, những người liên quan trong vụ án (mẫu so sánh).



Ngày 11.4.2019, Viện Khoa học hình sự kết luận giám định, xác định không phát hiện dấu hiệu cắt ghép, chỉnh sửa nội dung trong tập tin file ghi âm được đưa đi giám định; xác định được tiếng nói của bị can Khải và một số bị can khác.



Theo hồ sơ vụ án, file ghi âm mà ông B.V.D cung cấp cho Cơ quan CSĐT Bộ Công an là nội dung cuộc họp ngày 12.6.2018. Cuộc họp này được tổ chức để giải quyết kiến nghị của nhà thầu Codupha và một số nhà thầu khác cùng có kiến nghị về kết quả đánh giá kỹ thuật “không đạt” và bị loại.



Tại cuộc họp ngày 12.6.2018 này, bị can Khải chủ trì với sự có mặt của các bị can liên quan, để thống nhất lý do trả lời kiến nghị, rằng “…mình đã thống nhất rồi, vậy anh chị nào không có ý kiến ngược lại ghi biên bản mình bảo lưu…”; bị can Nguyễn Trí Dũng (cựu Phó giám đốc, Trưởng khoa Glaucoma của BV, thành viên bên mời thầu, đồng thời là thành viên Hội đồng đánh giá hàng mẫu) ý kiến: “Trong này, các anh chị đã ký vào đây đã đồng ý là phải có trách nhiệm với chữ ký của mình và khi người ta hỏi thì nói là ý kiến của tập thể thông qua mọi người đồng ý”; bị can Nguyễn Quốc Toản (cựu Trưởng khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức, Chủ tịch Hội đồng đánh giá hàng mẫu) nói: “Trong biên bản này có thành phần tất cả các anh chị ký trong này rồi, ký trước ký sau các anh chị có giời cũng không chạy được nha”…



Cuối cuộc họp, bị can Lương Ngọc Tuấn (cựu Phó trưởng khoa Khám mắt, nguyên Phó trưởng phòng Vật tư thiết bị y tế) nói: “Vậy là hội đồng hàng mẫu mình thống nhất nha. Các bác sĩ mai mốt có ai kêu mình lên mình cũng trả lời thống nhất như vậy…”.



Cũng theo hồ sơ vụ án, trước cuộc họp, bị can Nguyễn Minh Khải nói với bị can Lương Ngọc Tuấn “cố gắng giữ kết quả không thay đổi như đã ký phê duyệt”. Còn bị can Nguyễn Trí Dũng được Nguyễn Minh Khải nói: “Em muốn uy tín của anh để anh giải thích, cố gắng giữ kết quả đánh giá đã được phê duyệt”.



Cáo trạng nêu, do đã có ý kiến chỉ đạo từ đầu của Nguyễn Minh Khải nên 3 bị can Nguyễn Quốc Toản, Lương Ngọc Tuấn, Nguyễn Trí Dũng đưa ra các lý do định hướng để cho các bác sĩ Hội đồng hàng mẫu bổ sung thống nhất đánh giá không đạt kỹ thuật nhà thầu Codupha.



Theo Phan Thương (TNO)