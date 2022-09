10 chết, 11 người bị thương vì tai nạn giao thông trong ngày 2-9

Trong ngày thứ hai của kỳ nghỉ Lễ 2-9, toàn quốc xảy ra 16 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 10 người, bị thương 11 người.





Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết theo báo cáo của Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an, trong ngày 2-9, toàn quốc xảy ra 16 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 10 người, bị thương 11 người.





Cảnh sát giao thông các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 10.472 trường hợp vi phạm; phạt tiền 15,977 tỉ đồng; tạm giữ 246 xe ôtô, 3.204 xe môtô, 16 phương tiện khác; tước 1.571 giấy phép lái xe các loại.



Ngày 2-9 có 3 cuộc gọi và tin nhắn của người dân phản ánh đến đường dây nóng của Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong đó có phản ánh tình hình trật tự an toàn giao thông khi tham gia lưu thông tại địa phương... Các cuộc gọi đã được chuyển tới các cơ quan chức năng để xác minh và xử lý kịp thời.



Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết từ chiều ngày 1-9 đến sáng ngày 2-9, tại Hà Nội và TP HCM trên hầu hết các tuyến phố mật độ phương tiện tham gia thấp, giao thông thông suốt, không có hiện tượng ùn tắc nên vấn đề ùn tắc giao thông không còn được phản ánh nhiều trên các phương tiện thông tin đại chúng.



Lượng khách thông qua Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và Nội Bài trong ngày 2-9 đã giảm so với ngày nghỉ lễ đầu tiên. Các cảng hàng không cơ bản thông thoáng. Lượng khách tham quan tại các địa điểm nghỉ dưỡng du lịch tăng cao (tại Hạ Long, các trung tâm giải trí tại Hà Nội, TP HCM..)



Đánh giá chung tình hình giao thông được bảo đảm, ổn định, không xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài. Nguyên nhân là do lượng lớn người tham gia giao thông đã di chuyển vào chiều ngày 31-8 và sáng ngày 1-9.



Tai nạn giao thông không tăng về số vụ, số người bị thương so với cùng kỳ dịp nghỉ lễ năm 2021 nhưng tăng về số người chết với cùng kỳ nghỉ Lễ năm 2021. Nguyên nhân khách quan là do nghỉ lễ năm 2021 là thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, toàn quốc đang thực hiện giãn cách xã hội.



Theo Văn Duẩn (NLĐO)